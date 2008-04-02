Что беспокоит Китай

МЕЖДУ тем события в Тибете могут повлиять не только на проведение Олимпиады. Возможны какие-то изменения и даже некая борьба в руководстве Китая. Дело в том, что в общественно-политическом сознании руководства КНР нахождению Тибета в составе Китая придается едва ли не мистическое значение. Развал империи Цин после переворота Юань Шикая в 1911 г. начался с ухода из ее состава трех территорий – Тибета, Монголии и Тувы. Поэтому и нынешние волнения в Тибете стали для партийно-правительственного руководства Китая очагом опасности. Там заговорили о том, что политика председателя КНР Ху Цзиньтао, сделавшего ставку на диалог во внешней политике и на мирное возвращение Тайваня, терпит неудачу. Стало быть, можно ожидать усиления позиций маоистов-ортодоксов, которых еще хватает в руководстве китайских провинций.