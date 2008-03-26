1 млрд. 225 млн. рублей – На вечную память

ПРИ РАБОТЕ над законопроектом мы учитывали зарубежный опыт, – заявил, представляя документ, вице-спикер Думы Александр Бабаков («Справедливая Россия»), фракция которого предложила проект.

Подобные комплексы давно уже действуют в странах Запада. Да и у нас что-то подобное имеется. К примеру, Фонд Михаила Горбачева. Однако принципиально то, что в отличие от последнего новосозданные центры будут действовать под эгидой государства.

С введением инициативы СР «историческое наследие станет публичным и доступным для изучения всеми заинтересованными гражданами». А ценность такого постижения бесспорна: историческому опыту принадлежит решающая роль в обеспечении устойчивого развития общества. Наше общество, по словам Бабакова, слишком долго не понимало, что предлагает власть.

И чем больше будет создано условий для ее прозрачности, тем ощутимее станет поддержка власти гражданами. В президентском центре будут сформированы коллекция музейных экспонатов, библиотека и документальный архив. Все эти памятные атрибуты комплексу будут передавать Администрация президента и правительство. Что-то центр приобретет самостоятельно.

Возможно ли создание такого «Путин-центра», пока не ясно. Ведь все экспонаты должны передаваться в коллекцию уже после первого года президентства. Определенность в вопросе исключения для Владимира Путина, скорее всего, появится ко второму чтению.

– Откуда вы собираетесь брать 1 млрд. 225 млн. руб. на реализацию этого проекта?! – недоумевал коммунист Сергей Решульский.

– Там четко определены источники: бюджет, собственные возможности центра и пожертвования, – пояснил Александр Бабаков.

– Мне кажется, что принимать такой закон сегодня – верх цинизма, – не унимался Решульский. – Для этого выделяются в бессрочное пользование огромные территории нашей земли! И где, вы думаете, будет строиться центр? Не на Камчатке и не на Сахалине… Он будет строиться в Москве. Хорошая кормушка. Да я сам готов возглавить этот центр. Если будет объявлен конкурс на должность руководителя, предложу свою кандидатуру…

Выступавшая от «справороссов» Вера Лекарева призвала не скупиться. Ведь «человек, находящийся на вершине государственной власти, – это вообще особый человек». Лекарева в аргументах прибегла к болевым точкам политического процесса.

– Американская политика непредсказуема, – предостерегала она. – Отпустить на все четыре стороны президента, сложившего свои полномочия… Не используя его ресурс в дипломатии и отстаивании интересов нашего государства в сложнейший период новейшей истории – неумно и немудро.