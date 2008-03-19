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Уход «Справедливой России»?

Рейтинг партии за 3 месяца снизился в 3 раза, а в регионах суды отбирают у «эсеров» уже полученные ими мандаты

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Суд решил не засчитывать все 14% голосов, поданные за «эсеров»

 ТО, ЧТО произошло перед Новым годом в Смоленской области, вообще не имеет аналогов в истории российских выборов. В прежние годы многое бывало: партспискам отказывали в регистрации под надуманными предлогами, кандидатов снимали с регистрации за день до выборов. Злоупотребление судебными решениями о снятии кандидатов и партий с выборов дошло до того, что Центризбирком еще при А. Вешнякове добился внесения в законы ряда поправок. Согласно им, суд не может отменять регистрацию кандидатов и партсписков в течение 5 дней перед выборами, а кандидаты имеют право выходить из списка не позднее, чем за 15 дней до выборов.

 Однако если партия после всех административных и судебных передряг все-таки «доживала» до дня выборов и преодолевала на них барьер, это было гарантией того, что она сможет иметь фракцию в парламенте. Теперь нет даже этого. Оказывается, можно победить на выборах, набрать вдвое больше необходимых 7%, но при этом не получить мандатов, если суд решит аннулировать голоса всех ваших избирателей…

 Такое уже произошло 11 декабря 2007 г. в Смоленской области, где избирательная комиссия решила не учитывать 13,6% голосов, поданных за «Справедливую Россию», при распределении мандатов. Кстати, председатель и секретарь смоленского избиркома делегированы в его состав губернатором (членом «Единой России»), а зампред – самой партией «Единая Россия». В своем решении по отстранению от мандатов конкурента они сослались на решение облсуда. А суд решил снять с выборов «эсеров» за то, что они внесли 3,75 млн. руб. избирательного залога от имени 15 жертвователей. Одну из формальных жертвователей (18-летнюю девушку) некие лица уговорили написать заявление о том, что это были не ее средства, а «неизвестного лица». А значит, решил суд, оно не может рассматриваться как «добровольное пожертвование из собственных средств гражданина» (!). Из-за такой казуистики одним росчерком пера перечеркивается волеизъявление десятков тысяч избирателей. А их голоса пропорционально распределяются между оставшимися тремя партиями, причем большая часть достается «Единой России». Более того, из-за того, что эсеры не допущены к получению мандатов, теперь и залог 3,75 млн. партии не вернут, а заберут в областной бюджет…

 Эта смоленская история стала первой в своем роде. До этого ни разу за всю историю российских выборов ни один суд и ни одна комиссия не вычеркивали из результатов выборов голоса какой-либо одной партии. Да и в мире таких примеров не было и нет.

Ставропольских «эсеров» объявляют в розыск, а их голоса аннулируют?

 ОДНАКО смоленский пример оказался заразительным. Ему решили последовать в Ставрополе. Там в марте 2007 г. «Справедливая Россия» победила «Единую» со счетом 38% против 24% на региональных выборах. И чтобы не допустить того же самого на выборах в Госдуму, там еще в октябре-ноябре 2007 г. началась зачистка всех лидеров «эсеров» – мэра Ставрополя Д. Кузьмина, спикера А. Уткина и т.д. За
4 дня до выборов замначальника ГУ МВД по ЮФО С. Солодовников заявил, что «в кабинете мэра Д. Кузьмина обнаружен флаг с фашистской свастикой и награды фашистской Германии» (!). Генерал МВД также призвал жителей «сделать выводы» на выборах. Впрочем, после выборов об этой «сенсации» больше не вспоминали. А против Кузьмина возбудили уголовное дело совсем на другую тему – обвинив в том, что он… давал жилье жителям своего города. Так, один из чиновников краевого правительства (состоящего, кстати, не из подчиненных, а из оппонентов Кузьмина – назначенцев губернатора А. Черногорова) получил новую квартиру взамен старой, забранной в бюджет. Но следователи подсчитали, что старая квартира стоила 3,6 млн. руб., а новая – 4,9 млн., а значит, мэр «причинил ущерб бюджету» на 1,3 млн., в «особо крупном размере»! За это на мэра-«эсера» возбуждено дело по пн. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – «превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»...

 Увидев, куда ветер дует, мэр Кузьмин уехал из родного Ставрополя куда подальше, за что был объявлен в международный розыск. В подобных же «преступлениях» обвинили и спикера краевой думы, соратника Кузьмина А. Уткина. Его, обещая помощь, пригласил в Москву С. Миронов. Но по возвращении Уткина арестовали, так как он «нарушил подписку о невыезде». Никакой обещанной помощи от г-на Миронова ни Кузьмин, ни Уткин не дождались. Напротив, они услышали рассуждения спикера Совфеда о том, что «если человек нарушил закон, то должен нести ответственность».

 Между тем недоброжелателям «эсеров» и этого показалось мало. Избирком Ставропольского края на прошлой неделе отправил в суд иск о том, чтобы и здесь «отстранить «эсеров» от распределения мандатов» (несмотря на то, что это распределение прошло еще год назад!). В заявлении избиркома «эсеры» обвинены в том, что они «подкупали» избирателей, раздавая им… бесплатные агитационные газеты.

Рейтинг «эсеров» снизился в 3 раза

 ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что обо всех этих событиях молчат и пресс-служба «Справедливой России», и ее официальный сайт. Стараются не раздувать они и снятие с выборов «Справедливой России» в Ярославской области и чуть не состоявшееся снятие в Якутии. А также аннулирование регистрации списков выдвинутых «эсерами» кандидатов на выборах муниципальных депутатов в Москве. Все это происходило перед выборами 2 марта 2008 года. А ведь еще год назад «Справедливая Россия» боролась за своих регионалов и практически везде добивалась восстановления на выборах.

 Впрочем, это не единственная проблема партии. Ее представители, как по команде, решили тихо вести себя и в Думе, и в Совете Федерации. Они не проводят митингов и пикетов. Как результат – «Справедливой России» не видно не только на экранах ТВ, но и на страницах газет и даже в Интернете.

 А вслед за исчезновением из СМИ начал снижаться и без того невысокий рейтинг «эсеров». По данным ФОМ, с 8 декабря по 8 марта рейтинг «Единой России» остался на уровне 54%, КПРФ – вырос с 8% до 12%, ЛДПР – с 8% до 9%, а вот «Справедливой России» – снизился с 6% до 2%, то есть втрое! Данные социологов подтверждают и результаты региональных выборов: если на мартовских выборах 2007 г. средний процент «эсеров» составил 15,5%, то на мартовских 2008 г. – лишь 7,4%.

 В связи с такими тенденциями вспоминается история блока ОВР, который тоже начинал с борьбы с «Единством», но, проиграв выборы, стал медленно умирать. И умирал до тех пор, пока не объединился с «медведями»…

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