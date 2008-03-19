Депутаты наказывают торговцев российским гражданством

ПЕРВОЕ чтение документа состоялось год назад. До октября 2007 г. депутаты многотрудно работали над его подготовкой к ключевому второму чтению. Как заявил в интервью «АН» первый зампред думского Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев, главной целью нововведения является ответственность тех людей, на чьей совести огромное число незаконно оформленных документов и присвоенных статусов.

– Мы заинтересованы в крайне педантичных, ответственных и порядочных людях, которые выдают гражданам основные документы, – подчеркнул депутат.

Сославшись на данные Федеральной миграционной службы (ФМС), Груздев напомнил, что с 2003 г. было выявлено 30 тыс. случаев незаконного получения российского граждан­ства. По его информации, законодательное решение депутатов резко повышает штрафную планку за этот вид преступления. За внесение в паспорт заведомо ложных исправлений или его незаконную выдачу придется выложить 300 тыс. руб., получить 2 года исправительных работ или 5 лет лишения свободы… Действующее взыскание в 80 тыс. руб. за служебные подлог и халатность будет взвинчено до 100 тыс. – 500 тыс. рублей. При этом г-н Груздев подчеркнул, что факт подлога или халатности не придется доказывать. А действующая норма эту процедуру как раз предписывает.

– Доказать умысел или должностной подлог очень сложно, – поясняет парламентарий. – Тем более что в ФМС нет никаких оперативных подразделений. Да и функции у них все больше оформительские…

Таким образом, ответственность вводится «за факт незаконной выдачи». Он также подчеркнул, что отвечать за содеянное будет «лицо, выдавшее подложный паспорт», а не получившее его. Правда, последняя категория все равно пострадает – ведь лжедокумент будет аннулирован. А если человек за время его незаконного действия успел зарегистрировать брак, оформить наследственные и жилищные права?.. Социальные и психологические последствия для него очевидны… Справедливость появления таких проблем г-н Груздев признает. Вместе с тем он считает происходящее неизбежным следствием распада СССР.

– Рушатся империи, меняются системы государственного устройства и, к сожалению, страдают люди…