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Кто поедет на «восьмерку»

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 А ИЗ ОРГКОМИТЕТА по подготовке саммита на о. Хоккайдо будто бы сообщают, что именно такую заявку там получили из России.

 Но едва ли стоит оценивать по этим разговорам кажущуюся слабость в проведении внешней политики. Говорят, в Кремле существует мнение, что пик слабости России уже пройден. И он совпал с серьезными финансовыми и политическими проблемами в США. В силу этого мы можем стать свидетелями активизации внешней политики Москвы не только в СНГ, но и в дальнем зарубежье. Вообще-то такая тенденция уже намечается в странах Латинской Америки. Москва может усилить свою роль и в Афганистане.

 Говорят, что весьма активно эти идеи пропагандируют министр иностранных дел С. Лавров, а также консультанты МИДа А. Кокошин и С. Караганов. Между тем такие разговоры могут быть и следствием той подковерной борьбы, которая развернулась за пост главы МИДа. Основные претенденты на него – нынешний министр С. Лавров и первый вице-премьер С. Иванов – стараются использовать силовую риторику, чтобы понравиться главному распределителю вакансий – В. Путину.

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