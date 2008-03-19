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Абхазия олимпийская

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 НЕСМОТРЯ на несогласие с позицией ЕС и НАТО по Косово, В. Путин не собирается признавать Абхазию. Но г-н Путин сказал и об «асимметричном ответе». Его мы и наблюдаем.

 Похоже, что эта мера – отмена экономических санкций – стала компромиссом между сторонниками признания Абхазии и либералами. Конкретнее: против признания Сухуми высказывались те, кто считает, что нельзя г-ну Медведеву начинать свое правление с конфронтации с Западом.

 Между тем за привязку Абхазии к России выступает наше бизнес-сообщество. И прежде всего структуры, связанные со строительством олимпийских объектов в Сочи. Кремлю пришлось пойти им навстречу, поскольку создалась реальная угроза срыва сроков подготовки Сочи к Олимпиаде-2014.

 Уже в апреле в Сочи должна приехать делегация Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы проверить ход строительных работ. Но Сочи к их приезду не готов. Стройки до сих пор не начаты. Нарастает дефицит стройматериалов из-за низкой пропускной способности вокзалов и портов. Не хватает и рабочей силы. И в такой ситуации именно Абхазия может оказать Москве решающую помощь.

 Говорят, что идея использовать Абхазию принадлежит вице-премьеру А. Жукову. Еще минувшим летом он предложил построить там цементные заводы. Тогда это вызвало гнев Тбилиси. Сегодня этот гнев – ничто по сравнению с имиджевыми потерями, которые могут понести как Россия, так и В. Путин. К тому же снятие санкций поможет легализовать российские вложения в Абхазию, которые растут как на дрожжах.

 Проект привязки Абхазии к олимпийской стройке будет курировать Д. Козак. Но подрядчиками, которые начнут работать с абхазами, станут частные фирмы. Это поможет избежать серьезных проблем со стороны Грузии. На сегодня есть вероятность того, что Тбилиси вместо раскручивания скандала захочет своей доли в этом строительном пироге. Главное, чтобы Москва не признавала независимость Абхазии. Но и Кремль выдвинет свое условие участия Тбилиси в осваивании олимпийских миллиардов: Грузия не должна вступать в НАТО.

 Тем временем о серьезности положения с возможными срывами сроков строительства прекрасно осведомлены в Южной Корее. «АН» уже писали, что в этой стране до сих пор надеются на неудачу в строительстве Сочи. И не только надеются, но и действуют: успешно продолжают строить свои объекты и интригуют по всем направлениям против Москвы.

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