Будущая команда Дмитрия Медведева
Пополнение придет в Кремль с юрфака СПбГУ, из «Газпрома» и с канала НТВ
№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Быть юристом теперь важнее, чем питерским
– ДМИТРИЙ Анатольевич явно предпочитает общаться и назначать на ключевые должности юристов, причем молодых. Он любит рассуждать о правовой культуре и диктатуре закона. При этом скептически относится к категории «политтехнологов», «идеологов» и отчасти даже «экономистов», которых считает разновидностью «политиканства». Особенно бесполезной Медведев считает «молодежную политику», искусственное создание властью различных молодежных движений и т.д., ведь молодежь должна учиться, а не митинговать, – рассказал «Аргументам неделi» высокопоставленный источник в Фонде эффективной политики Г. Павловского (который в прежние годы был довольно близок к Д. Медведеву).
С мнением «фэповцев» солидарны и другие эксперты. Однако не все из них подтверждают скептическое отношение Дмитрия Анатольевича к экономистам. Ведь он с 2006 г. возглавляет попечительский совет Московской школы управления «Сколково». В этот попечительский совет вошли: глава Сбербанка Герман Греф, ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, министр образования и науки РФ Андрей Фурсенкo, а также помощник Президента РФ Игорь Шувалов.
Дмитрий Медведев также возглавляет попечительский совет Ассоциации юристов России (АЮР), которой руководят П. Крашенинников и С. Степашин. «Конечно, Дмитрий Медведев будет привлекать не только питерских. Ведь и среди выходцев из других регионов есть много талантливых людей, и Дмитрий Анатольевич, безусловно, это видит. Например, председатель правления АЮР Павел Крашенинников – уроженец Свердловской области, а глава аппарата АЮР Максим Прохоров – родом из Краснодара», – отметил в интервью «Аргументам неделi» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В попечительский совет АЮР входит целый ряд близких к Д. Медведеву людей: Г. Греф, руководитель Управления Кремля по вопросам госслужбы Сергей Дубик (оба – по образованию юристы) и председатель правления «Газпрома» (в котором Медведев возглавляет совет директоров) Алексей Миллер.
В президиуме АЮР состоят: глава Кремля и штаба Медведева Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, директор Федеральной службы судебных приставов Николай Винниченко, председатель Высшего арбитражного суда РФ Антон Иванов, ректор СПбГУ Николай Кропачев, председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, президент Федеральной палаты адвокатов России Евгений Семеняко и директор Роснаркоконтроля Виктор Черкесов. Кстати, последние шестеро, как и Д. Медведев, закончили юрфак СПбГУ (тогда – ЛГУ), а А. Иванов и Н. Винниченко – даже в один год с Дмитрием Анатольевичем.
Именно Винниченко прочат пост министра юстиции в новом правительстве. Дело в том, что нынешний глава Минюста Владимир Устинов – родственник одного из «кремлевских силовиков» Игоря Сечина (сын Устинова Дмитрий женат на дочери Сечина Инге). С г-ном Сечиным у Д. Медведева отношения не сложились (особенно обострились они, когда в 2005 г. «сечинская» «Роснефть» отказалась войти в состав «медведевского» «Газпрома»), поэтому В. Устинова новый президент постарается заменить своим человеком.
Учился на одном курсе с Д. Медведевым и работал вместе с Н. Винниченко также нынешний замгенпрокурора РФ по Петербургу и Северо-Западу Александр Гуцан, который может стать новым генпрокурором.
На 5 лет позже Д. Медведева окончил юрфак СПбГУ нынешний полпред в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов. Потом он преподавал на кафедре гражданского права вместе с Д. Медведевым и А. Ивановым, а также работал в прокуратуре под началом Н. Винниченко.
«Газпром» – еще одна кузница кадров
НА ОДНОМ курсе юрфака СПбГУ с Д. Медведевым учились не только А. Иванов и Н. Винниченко, но и Илья Елисеев (ныне он зампред правления «Газпромбанка»), Константин Чуйченко (глава юрдепартамента «Газпрома» и директор «Росукрэнерго») и Владимир Алисов (глава юротдела «Газпромрегионгаза»). Окончил юрфак и аспирантуру СПбГУ на 2 года раньше Д. Медведева и нынешний представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.
«Газпром» – это еще одна кузница кадров для Д. Медведева. Кроме однокурсников союзником Д. Медведева в «Газпроме» считается глава дочерней компании «Межрегионгаз» Кирилл Селезнев (уроженец Петербурга). А в «Газпром-медиа» уже успели поработать и А. Иванов, и К. Чуйченко, и М. Кротов. Уже ходят разговоры о том, что на повышение при президенте Д. Медведеве могут рассчитывать и гендиректоры «Газпром-медиа» Николай Сенкевич и газпромовского телеканала НТВ Владимир Кулистиков. Последний, кстати, кандидат юридических наук. В связи с этим г-ну Кулистикову прочат чуть ли не пост замглавы Кремля по политическим вопросам.
Ковальчуки, Козак и другие
БЛИЗОК к Д. Медведеву и закончивший в 2001 г. юрфак СПбГУ Борис Ковальчук, который ныне возглавляет Департамент Правительства РФ по нацпроектам. Его отец – Юрий Ковальчук – владелец банка «Россия», председатель правления «Центра стратегических разработок – Северо-Запад» (основанного Г. Грефом) и давний друг А. Фурсенко. Брат Юрия Ковальчука Михаил – директор Курчатовского института и секретарь Совета по науке и высоким технологиям при Президенте РФ.
А вот отношения с Дмитрием Козаком (ныне – министром регионального развития) у Д. Медведева в последние годы были сложные: «они давние друзья, в 2006 г. вместе выступали против В. Устинова. Но говорят, что Медведев был против преждевременного возвращения Козака с Юга, так как опасался конкуренции: ведь в глазах В. Путина имидж обоих был почти одинаковым – они были такими молодыми умными юристами», – говорит источник, близкий к Правительству РФ.
«Ставленниками Д. Медведева являются замглавы МЭРТ Александра Левицкая, судьи Конституционного суда Сергей Казанцев, Сергей Маврин, Владимир Ярославцев и руководитель фонда федерального имущества Юрий Петров (преподававший право на юрфаке ЛГУ в те годы, когда Д. Медведев там учился)», – рассказывает «Аргументам неделi» президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. – Медведев также некоторое время работал в питерской страховой компании «Русь», которую возглавлял нынешний председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник». В свою очередь главу Минэкономразвития Эльвиру Набиуллину считают ставленницей как Д. Медведева, так и Г. Грефа, а скорее всего – их обоих. Поддерживает будущий президент России добрые отношения и с помощниками Президента РФ Сергеем Приходько и Джахан Поллыевой.
В целом же приход нового президента страны хотя и влечет за собой некоторые перемены «в верхах», но эти перемены будут носить постепенный и плавный характер. Так что никакие потрясения России во главе с Дмитрием Медведевым не угрожают, так же, как и во главе с Владимиром Путиным.
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