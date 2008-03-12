Кому стать главным демократом?

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ съезде в Екатеринбурге об этом объявила «Гражданская сила». Кроме объединительной цели лидер партии М. Барщевский, как видно, мечтает и оказывать какое-то влияние на Д. Медведева. Как и многие другие, он считает нового президента либералом, а значит – близким по духу. Г-н Барщевский к тому же считает, что программа его микропартии совпадает с целями г-на Медведева.

Тем временем другой видный демократ и либерал – А. Богданов – тоже объявил о своем желании объединить всех остальных «правых» снизу. Разумеется, под флагом Демпартии. Дело в том, что лидеры «Яблока», СПС, Народно-демократического союза с г-ном Богдановым иметь дела не хотят. Вот он и рассчитывает на низовые звенья этих партий, которые на сегодня полностью деморализованы и во всем винят своих лидеров. Одновременно запускается процесс развала остатков региональных сетей этих партий.

Аналитики полагают, что в действительности ни «Гражданская сила», ни Демпартия никого объединить не смогут. Обе партии очень похожи на виртуальные. А их лидеры конкурируют в претензиях на лидерство только в связи со своими личными целями. Господину Богданову приятно, что именно его выбрали кандидатом в президенты, и он хочет оставаться в этом публичном качестве как можно дольше. При том, что политических амбиций у него в действительности нет.

У г-на Барщевского более сложная игра. Говорят, что он рассматривает свою партийную деятельность как вспомогательную для вхождения в Кабинет министров. Он будто бы мечтает занять пост министра юстиции. Но в этом большую конкуренцию ему составит известный депутат П. Крашенинников.