Абрамовича не тронут

ТЕМ временем два других губернатора – архангельский Н. Киселев и рязанский Г. Шпак уже отправлены в отставку. На место г-на Киселева обсуждалось так много кандидатур, и они так друг другу мешали, что выбор между ними мог затянуться очень надолго.

О замене рязанского губернатора тоже говорят давно. Одно время на его место прочили министра сельского хозяйства А. Гордеева. А в последние дни – экс-председателя правительст­ва Чечни М. Бабича, ныне депутата Госдумы.

Говорили и еще об одном возможном кандидате на «рязанский престол». Это аудитор Счетной палаты М. Одинцов. Но президент В. Путин выслушал всех и поступил как всегда по-своему. Он внес на рассмотрение Рязанской облдумы кандидатуру О. Ковалева. До сегодняшнего дня он был главой Комитета Госдумы по Регламенту. А новым архангельским губернатором стал И. Михальчук, экс-мэр Якутска, близкий к компании АЛРОСА (этот регион для нее интересен тем, что в Архангельской области тоже добывают алмазы).