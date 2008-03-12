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Последнее китайское предупреждение

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Последнее китайское предупреждение

 ВСТРЕЧА и диалоги в Бухаресте станут последней возможностью для России и НАТО наладить хорошие отношения. Если совсем коротко – это замораживание развертывания американской ПРО в Европе, урегулирование проблем Косово, возврат к диалогу о развертывании обычных вооружений в Европе. Все это В. Путин озвучит. Вот только уверенности в том, что его услышат, нет .

 По нашим сведениям, отказ учета странами НАТО позиций России может вызвать очень резкую реакцию Кремля. Началом этой реакции станет визит
В. Путина в Китай. Он состоится через несколько дней после Бухареста и будет проходить на фоне увеличения Китаем своего оборонного бюджета на 20%. И если в НАТО так и не перестанут игнорировать Москву, может случиться то, чего многие в Пекине и Москве давно ждут. Речь идет о военном союзе наших стран. Он формируется уже давно. Пока – в военно-техническом сотрудничестве.

 Китай уже переполнен современным российским оружием. Следующий шаг – реорганизация ШОС – Шанхайской организации сотрудничества. Входящие в нее страны – в том числе Россия и Китай – могут перевести ее статус в военно-политический союз, азиатский аналог НАТО.

 Но самым кошмарным для США можно назвать создание совместной с Китаем глобальной системы противоракетной обороны. Наши военно-космические технологии плюс китайские деньги и рабочие руки способны создать монстра, о котором американские военные даже думать боятся. Звучит пока не вполне серьезно, но через несколько лет китайские офицеры могут начать нести боевое дежурство вместе с нашими офицерами на РЛС и ракетных шахтах где-нибудь в Калининградской области и в 50 морских милях от США – на Чукотке.

 Есть в таком российско-китайском союзе и еще одна неприятная для США сторона. Если этот союз будет оформлен официально, то Вашингтону придется в 2–3 раза увеличить свой военный бюджет. Гонка вооружений, которая фактически убила СССР, станет непосильной и для США. Чем это кончается – известно.

 По нашим сведениям, в странах НАТО не исключают такого сценария развития событий. Поэтому, как говорят, в Бухаресте не будут торопиться с приемом в НАТО Грузии и Украины. А что касается Кремля, то на недавней встрече В. Путина и канцлера Германии А. Меркель российским президентом было сказано: «Не ждите легкой жизни». Возможно, какое-то решение о развороте нашей внешней политики Кремль уже принял.

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