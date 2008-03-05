Изменения в партийном раскладе

После

триумфа 2 декабря «Единая Россия» захотела укрепиться и в регионах. В Калмыкии и Иванове выборы были назначены даже раньше положенного срока в результате досрочного сложения мандатов единоросским большинством. Видимо, был расчет и на то, что совмещение с президентскими выборами, на которых Д. Медведев значился официальным выдвиженцем «Единой России», поможет партии власти набрать больше голосов. В целом этот расчет не оправдался (ЕР набрала в среднем 62,6% против 64,3% на выборах в Госдуму). А вот «Справедливая Россия» на этот раз сдала и без того не слишком сильные позиции, не пройдя 7% в половине из 10 регионов (средний результат – 7,4 против 7,7% в декабре).

ЕР нигде не удалось улучшить свои триумфальные показатели, достигнутые 2 декабря. Удержала их партия власти в 5 из 11 регионов – Башкортостане, Алтайском крае, Ростовской, Ивановской и Ульяновской областях. Из них в 4 регионах списки партии власти возглавляли губернаторы.

Из этих 5 регионов только в Иванове не было ни отказов в регистрации оппозиционным спискам, ни «специфического» подсчета голосов (характерного для нацреспублик). На Алтае отказ получил очень сильный список Аграрной партии во главе со спикером крайсовета А. Назарчуком.

В Ульяновской обл. – список Партии мира и единства, в который вошли сторонники бывшего губернатора Юрия Горячева, включая даже его родного сына (в 2003 г. их блок «Народ за Фролыча» занял второе место с 12%).

В 6 регионах ЕР недосчиталась от 3 до 25% (из них губернаторы вели единороссов на выборы лишь в 3 регионах – в Амурской, Свердловской обл., а также в Калмыкии). Причем наибольшее падение – с 99 до 74% – произошло в Ингушетии. Но не исключено, что на самом деле единороссы здесь ничего не потеряли, а просто произошла смена «плановых заданий». Так же объясняются и неожиданно высокие результаты ЛДПР в Ингушетии: если раньше жириновцы набирали здесь от 0,3 (в 2007 г.) до 3% (в рекордном 1993-м), а на прошлых региональных выборах даже не смогли выдвинуть свой список, то сейчас им досталось 2-е место с 11%.

Падение популярности партии власти в Калмыкии на 18% связано с конфликтом президента республики и лидера списка единороссов К. Илюмжинова с мэром Элисты Р. Буруловым. Здесь же вдвое (!) вырос результат КПРФ, достигший 22,6%.

Кроме того, заметное снижение показателей ЕР было там, где были скандальные судебные процессы о снятии с выборов списков СР. В Якутии снятый местным судом список «эсеров» восстановил Верховный суд. В результате единороссы набрали на 12% меньше, а «эсеры» увеличили свои показатели на 2%. Впрочем, позиции «эсеров» укрепила не столько скандальная ситуация, сколько то, что их якутский список возглавляла бывший депутат Госдумы З. Корнилова. Наибольшую «премию» от скандала с конфликтом двух «партий власти» получили коммунисты (их процент вырос с 9,5 до 15,9) и аграрии (с 1,8 до 8,5%).

В Ярославской обл. список «эсеров» во главе с популярным здесь депутатом А. Грешневиковым все же удалось снять с выборов. В результате тут оказалось рекордное число недействительных бюллетеней (8% против 2% в остальных регионах в среднем). «Единой России» в этой ситуации не помогло даже то, что ее список возглавляла космонавт В. Терешкова. Партия власти набрала на 3,5% меньше, чем в декабре 2007 г., когда «слишком низкий результат ЕР» губернатора А. Лисицына стоил ему должности.

Кстати, именно Ярославская обл. оказалась единственным регионом, где удалось пройти 5%-ный барьер партии Г. Семигина «Патриоты России». Это уже второй случай, когда семигинцы проходят барьер лишь в том регионе, где устранены с выборов «эсеры». В декабре 2007 г. на Камчатке тоже был снят список СР, и семигинцы взяли 7,2%, в то время как в двух других регионах «патриоты» набрали лишь 1,3–5,6%.

КПРФ везде улучшила свои результаты, но особенно примечателен результат в Свердловской области. Дело в том, что именно на родине Б. Ельцина коммунисты всегда имели самые низкие показатели. Даже в рекордные для КПРФ 1995–1999 гг. в Свердловской обл. она набирала 8,2–12,0%. Поэтому нынешние 12,2% здесь для КПРФ – абсолютный рекорд за всю историю выборов. Связан он с полным обновлением списка партии.

Среди неудачников выборов вновь оказалась «Гражданская сила» М. Барщевского. Даже на родине основателя этой партии А. Рявкина – Свердловщине – она набрала 4%, а на Ярославщине – и вовсе 1%. Рекорд по наименьшему числу голосов поставил «Народный союз» С. Бабурина – в Ярославской обл. (где от бабуринцев как раз и ушел А. Грешневиков) он собрал лишь 0,3%. А «Яблоко», ДПР А. Богданова и ПВР Г. Селезнева не смогли даже зарегистрировать свои списки ни в одном из 11 регионов.