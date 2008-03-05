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Жернова выборов

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 ГРАНИЦЫ этого «пока» «АН» очертил вице-спикер Думы Владимир Жириновский. По его словам, причина законотворческого спада носит вполне объяснимый характер.

 – Произошло наслоение двух мощнейших избирательных кампаний, – напоминает Жириновский. – Ведь выборы президента были объявлены 13 ноября. А тогда еще не завершилась думская кампания.

 После выборов в ГД на организационную выправку понадобилось не менее двух месяцев. Это – время обновления фракций, комитетов и их аппаратов. «А мы тут же вошли в новую избирательную кампанию», последствия которой неизбежно отразятся на законотворческом планировании.

 – Сейчас – тоже очередное наслоение: формирование нового правительства. От старого, сворачивающего свою работу, инициатив уже нет, а нового еще нет. Это мешает тому, чтобы Дума наконец полноценно заработала, – сетует ее зампред.

 «Нельзя проводить две кампании подряд» – это главный вывод Владимира Жириновского. Заметим, что звучит он в унисон призыву В. Путина. Три месяца назад он призвал «развести» две кампании с целью оптимизации политического процесса в стране.

 – Нужно развести их в два года, – заявляет Жириновский. – Выборы в декабре в Госдуму, а через полтора года в марте – президентские. А то получается, что у нас нет никакого перерыва. Не забывайте про местные выборы, которые проходят перед думскими, с марта по октябрь… И все это связано с формированием правительства и сменой губернаторов. Такую чехарду нужно остановить.

 Жириновский убежден, что положительным следствием предлагаемой выборной схемы непременно станет «планомерная работа в Думе». А законопроектов, по словам вице-спикера, в портфеле хватает…

 Понятно, что умы большинства законодателей (и не только) пока заняты в основном мыслями о формирующемся верховном кадровом составе. Предполагается, что некоторым думцам могут быть уготованы места в правительстве и Администрации президента. Жириновский уверен, что новые должности предложат только единороссам. Правда, в Белый дом уйдут не более 2–3 человек.

 – Кабинет расширяться не будет. А формируют его уже сейчас. 7 мая, когда Медведев вступит в должность, он представит нам кандидатуру Путина, а правительство по факту уже будет сформировано…

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