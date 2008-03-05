115 долларов за бочку!

Похоже, что цена за бочку (баррель) нефти взлетит к середине марта до 110–115 долларов. Это явно произойдет, если в трех нефтеносных районах планеты случатся разного рода катаклизмы. А все идет к этому.

Первое. В ответ на резолюцию Совбеза ООН по ядерной программе Ирана эта страна сократит поставки нефти на мировой рынок. Не пострадает только Китай.

Второе. Между палестинцами и израильтянами наблюдается резкое обострение напряженности. На территории Израиля ждут крупных терактов. Из Египта в сектор Газа уже доставлено много взрывчатки и ракетных установок. Нестабильность в этом регионе очень влияет на цену «черного золота».

Третье. Еще один нефтеносный район находится на грани войны. Войска Венесуэлы и Эквадора готовятся к вторжению в Колумбию. За Колумбией стоят США и постараются не дать в обиду своего союзника. При этом население всех трех стран относится к американцам плохо. США в результате могут потерять контроль над всей Южной Америкой.

Так что вероятность резкого роста цен на нефть специалисты оценивают как 90 к 10. Для мировой экономики это будет означать почти катастрофу. Во всяком случае, ее рост сойдет на нет.