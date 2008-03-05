Минск на перепутье

ВО ВСЯКОМ случае, одним из важнейших атрибутов единого государства должен был стать единый российский рубль.

По словам первого зампреда Центробанка А. Улюкаева, к его введению все было готово еще в 2006 году. Но до сих пор так и нет политического решения.

Тем временем, по нашим сведениям, президент Беларуси А. Лукашенко продолжает наращивать контакты с Евросоюзом. Российская проблематика отходит все активнее на второй план. Хотя ближайшее окружение г‑на Лукашенко будто бы придерживается по этому поводу разных точек зрения. Милицейское крыло выступает за сближение с ЕС. А вот люди из КГБ Республики Беларусь продолжают ориентироваться на Россию.

Между тем в экспертных кругах все еще не исключают принятия совместной Конституции Союзного государства. Это может случиться, если, например, возможное премьерское положение В. Путина потребуется усилить постом президента Союзного государства. Впрочем, сегодня такое развитие событий кажется маловероятным.