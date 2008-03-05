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Что ждать Украине от ВТО

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 Пакет документов – сам Протокол и приложения к нему – должен быть ратифицирован Верховной Радой до 4 июля. Через 30 дней после официального сообщения о ратификации Генсовет ВТО должен объявить об обретении Украиной полноправного членства в организации. Только вот в парламенте Украины настроения на этот счет отнюдь не однозначные. Хотя там уже распространен доклад близких к В. Ющенко экономистов: по нему сразу после вступления в ВТО ВВП Украины вырастет на 2%.

 А вот недавний закрытый доклад Службы внешней разведки Украины пока держат в строжайшем секрете. Что и неудивительно. Ведь в нем сделан однозначный вывод о том, что вступление в ВТО несет угрозу экономике страны, приведет к уничтожению предприятий и целых отраслей промышленности, сокращению бюджетных поступлений, так как «прибыль будет облагаться налогом за границей». Украинские спецслужбы также предсказывают усиление неконтролируемой трудовой миграции из стран Азии и Африки и проблемы в сфере государственного контроля: механизмы экономического регулирования перейдут к руководству ВТО, то есть окажутся за пределами сферы полномочий Украины. Наиболее шоковыми последствия вступления в ВТО окажутся для украинских крестьян (то есть в первую очередь для сельскохозяйственной Западной Украины). Существует реальная угроза захвата транснациональным капиталом банковского рынка и рынка страхования, а это означает установление полного контроля над всей собственностью. Говорят, В. Ющенко этот документ прочитал, но решил, что сближение с Западом для него важнее…

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