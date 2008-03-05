Влияние Б. Грызлова выросло

В ЧАСТНОСТИ, Б. Грызлов еще в декабре 2007 г. назначил в Думе нового руководителя аппарата. До этого аппарат Госдумы возглавлял В. Чернявский – ветеран МВД, уволенный с поста замминистра в июле 2001 г. как раз Б. Грызловым. Как бы в качестве компенсации его отправили руководить думским аппаратом. Нынешний же глава аппарата Госдумы генерал­лейтенант А. Сигуткин – ветеран Афганистана и Чечни, работавший советником главы МВД как раз тогда, когда этим главой был Грызлов.

29 января 2008 г. новыми замруководителями думского аппарата назначены еще два ставленника Б. Грызлова – О. Чепяков и Ю. Шувалов. Последний знаком г­ну Грызлову еще по Петербургу, в 2000–2001 гг. был замруководителя аппарата фракции «Единство», в 2001–2003 гг. (когда Грызлов возглавлял МВД) – начальником Управления информации МВД. Ю. Шувалов фактически осуществляет политический контроль над деятельностью Госдумы (руководство управлением по связям с общественностью и СМИ). Он же руководит созданным при ЕР Центром социально-консервативной политики, который занимается выработкой идеологии партии. В думской иерархии Шувалов является заместителем Сигуткина, но зато в партийной он – один из 21 члена президиума, а Сигуткин – только один из полутора сотен членов генсовета.

Новым управделами Госдумы стал генерал Олег Чепяков, служивший в подразделении КГБ СССР «Вымпел». В 2001–2002 гг. работал замуправделами партии «Единство».

Б. Грызлов также патронирует деятельность футбольной команды «Парламент России», тренером которой является советник спикера Госдумы бывший футбольный комментатор О. Жолобов. В эту футбольную команду входит целый ряд депутатов­бизнесменов (С. Шишкарев, О. Аршба, А. Коган, И. Руденский, А. Скоробогатько и А. Фадзаев). Все это также способствует росту влияния Б. Грызлова как в мире спорта, так и в мире бизнеса. Особенно показательна недавняя история с сенатором­футболистом Д. Аленичевым (тоже член команды «Парламент России»). Он покинул московский «Спартак» со скандалом, объяснив это «непрофессионализмом» спонсора клуба вице-президента «ЛУКОЙЛа» Л. Федуна. Г-н Федун в ответ сильно урезал Аленичеву «выходное пособие». Но достаточно было одного звонка Б. Грызлова президенту «ЛУКОЙЛа» В. Алекперову, как его зам Федун сменил гнев на милость в отношении парламентского футболиста.