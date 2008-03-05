Фавориты нового президентского двора

В ПОЯВЛЕНИИ этого доклада, резко критикующего почти все, что делалось в российской экономике, вот что любопытно. Он будто бы готовился по заказу так называемого(по другим сведениям, уже переименованного в Фонд «Институт современного развития»). А председателем попечительского совета этой организации будто бы является

Тем временем руководитель рабочей группы по подготовке доклада Р. Гринберг сообщил журналистам, что г­н Медведев знал как о докладе, так и об оценке экономического развития страны. А это значит, что новый президент страны готов к изменениям экономического курса Кремля. Вполне возможно, что его экономическим фаворитом станет почти оппозиционный экономист – членкор РАН Р. Гринберг.

Еще об одном новом фаворите Д. Медведева мы уже писали. Это миллиардер Алишер Усманов. Он уже прилагает заметные усилия, чтобы стать при новом президенте фактически незаменимым человеком.

Скорее всего, значительным влиянием будет обладать и супруга Д. Медведева – Светлана. Во всяком случае, недавно она уже была замечена на встрече с патриархом Алексием II. Следует сказать, что Светлана Владимировна возглавляет попечительский совет целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Программа действует с благословения патриарха Алексия II.