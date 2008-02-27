Тень президента Рейгана
№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Советником по России в команде гна Маккейна числится бывший советский гражданин, а ныне американский политолог Дмитрий Саймс. И это может открыть возможности для неформальных контактов сенатора-президента с Кремлем. Внешне все будет выглядеть очень угрожающе, но гн Саймс будет утрясать все конфликтные ситуации.
Есть и еще одна сторона медали. По мнению аналитиков, Дж. Маккейн может начать проводить в отношении России ту же жесткую политику, которую проводил Р. Рейган в отношении СССР. Но в этом случае, на фоне растущего в России антиамериканизма, население начнет все плотнее сплачиваться вокруг Кремля. А при высоких доходах от продажи нефти и газа это сплочение может дать совершенно неожиданные результаты по усилению и модернизации страны.
Кстати, Д. Медведев так и не сделал в отношении США каких-либо примирительных заявлений. Наоборот, он поддержал все жесткие заявления Кремля, в том числе и по прекращению деятельности «Британского совета» в России.
Наблюдатели отметили и активизацию первого вице-премьера С. Иванова. Именно он был командирован на конференцию в Мюнхен. Именно он первым очень жестко высказался по провозглашению независимости Косово.
Напрашивается вывод: С. Иванов и в будущей вертикали власти может сохранить неплохие позиции. Во всяком случае, он мог бы формировать ряд направлений во внешней политике, например в качестве секретаря Совета безопасности.
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