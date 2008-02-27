ЕР суровеет

ДЛЯ этого им придется написать служебную записку старшему своей группы. А тот доложит в случае необходимости руководству фракции.

Кроме того, у всех членов фракции ЕР отныне нет права назначать себе помощников – как штатных, так и «общественников». А финансовым фондом, который положен каждому депутату, распоряжается руководство фракции. Оно и решает – нужен кому-либо помощник или нет.

Еще в 2004 г. единороссы проголосовали за то, чтобы удостоверения штатных помощников отличались от «корочек» помощников на общественных началах, так как последние использовали удостоверения в личных целях.