Медведев против чиновников-бизнесменов

В ЧАСТНОСТИ, он заявил: «Необходимо радикально повысить качество управления компаниями, которые контролируются государством. Считаю, что нечего делать большинству государственных чиновников в советах директоров этих компаний. На их смену должны прийти по-настоящему независимые директора, нанимаемые государством для своих интересов…»

Если это высказывание кандидата будет реализовано, то существенно ослабнут позиции многих влиятельных кремлевских персонажей. Им придется сделать выбор между бизнесом и госслужбой.

Под возможный удар попадают такие фигуры, как глава Администрации президента С. Собянин (он же председатель наблюдательного совета «Росатома»), его зам И. Сечин («Роснефть»), помощники президента РФ В. Иванов («Аэрофлот», «Алмаз-Антей»), И. Шувалов (РЖД), С. Приходько («Тактическое ракетное вооружение») и А. Громов (Первый канал), премьер­министр РФ В. Зубков («Банк развития»), вице-премьеры С. Иванов («Объединенная авиастроительная корпорация»), А. Кудрин («Агентство по страхованию вкладов», ВТБ и «Алроса»), А. Жуков (РЖД) и С. Нарышкин («Роснефть», «Объединенная судостроительная корпорация» и «Банк развития»), министры И. Левитин (ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево»), Л. Рейман («Связьинвест»), В. Христенко («Федеральная сетевая компания», КамАЗ, «Транснефть», РАО «ЕЭС России»), А. Гордеев (Россельхозбанк и «Росагролизинг»), А. Фурсенко («Роснанотех») и А. Сердюков («Химпром»). Но г­н Медведев высказался довольно смело и о своей работе в связке с возможным премьер-министром. В интервью журналу «Итоги», в частности, он заявил: «…этот союз может работать только в атмосфере полного доверия и партнерских отношений».

То есть г­н Медведев говорит, что его связка с В. Путиным в качестве премьера будет работать только до тех пор, пока В. Путин будет соблюдать в отношении нового президента «полное доверие и партнерство». И если кто-то из двоих не соблюдет этих условий, то второй будет свободен от обязательств.