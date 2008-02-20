Одни губернаторы ждут отставки. Другие – перевода в Москву

ИЗ ОСТАВШИХСЯ 12 губернаторов, как рассказал «Аргументам неделi» вице-президент Центра политической конъ­юнктуры России Виталий Иванов, явно не будут переназначены после истечения сроков полномочий глава Хакасии А. Лебедь, кировский губернатор Н. Шаклеин, волгоградский Н. Максюта и рязанский Г. Шпак. Причем у последнего это произойдет в самое ближайшее время – срок его полномочий истекает в середине апреля этого года: он уже договорился о встрече с В. Путиным, но в Кремле считают, что «это ему не поможет».

Не ясна судьба главы Карачаево-Черкесии М. Батдыева («он обеспечил хороший результат на выборах, но конфликты вокруг убийств на даче его бывшего зятя до сих пор не забыты»). А также архангельского губернатора Н. Киселева («за него – полпред И. Клебанов; и если ожидаемая отставка Клебанова состоится, то и губернатора тут же поменяют»). Кстати, судьба архангельского губернатора решится в ближайший месяц. Его полномочия истекают в апреле 2008 года. И за месяц до этого должны быть официально озвучены кандидатуры тех, кто может заменить Н. Киселева. На его место уже претендует сенатор В. Рушайло, позиции которого, впрочем, также очень слабы. Против него открыто выступают все местные оппозиционные депутаты (КПРФ, СПС, часть ЛДПР и СР).

Не досидеть даже до окончания срока в декабре 2009 г. может псков­ский губернатор М. Кузнецов. «На его пост в последнее время появилось слишком много желающих», – кон­статирует Виталий Иванов. Против г-на Кузнецова всегда выступал полпред И. Клебанов («он двигает в губернаторы мэра Пскова М. Хоронена»). А теперь на его место претендует еще и сенатор А. Турчак («его поддерживают Б. Грызлов и другие влиятельные лица, знающие Турчака еще по Петербургу»).

Впрочем, список отставников может увеличиться за счет тех губернаторов, которые однажды были переназначены, но «не оправдали высокого доверия». К их числу обычно относят иркутского губернатора А. Тишанина и главу Карелии С. Катанандова. А вот слухи о возможной отставке мурманского губернатора Ю. Евдокимова Виталий Иванов считает «безосновательными», равно как и слухи о том, что сменить Чукотку на Мурманск может знаменитый олигарх Р. Абрамович.

Не исключены и добровольные уходы тех губернаторов, которые имеют проб­лемы со здоровьем. Это ростовский В. Чуб, челябинский П. Сумин и удмуртский президент А. Волков. Последний до сих пор не переназначен. Но если после истечения срока в марте 2009 г. он попросит о продлении полномочий, его оставят.

Есть и три губернатора, которые после избрания Д. Медведева Президентом РФ надеются перейти на работу в правительство или Администрацию президента. Это красноярский губернатор А. Хлопонин, астраханский А. Жилкин и амурский Н. Колесов. Особенно просится г-н Колесов. Его привез вместе с собой на Дальний Восток из Казани недавний полпред К. Исхаков. А после перехода последнего на должность замминистра регионального развития РФ о переводе в Москву мечтает и его протеже.