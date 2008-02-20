Барак Обама – тайный мусульманин и антисемит?

ДОВОЛЬНО причудливым является и электорат Обамы. Он представляет собой две примерно равных части. Одна – это, естественно, афроамериканцы. Правда, в США негров и мулатов не так много, как кажется. Все последние годы они стабильно составляют менее 13% жителей, а среди совершеннолетних – лишь 11,5%. Вторую, не менее значимую, часть избирателей Обамы составляют радикально настроенные демократы – идейные «леваки», которые «не переваривают» капитализм и имперскую политику США. Вторая группа электората Обамы немногочисленна (порядка 10% избирателей), но очень политически и социально активна. Именно ее ориентацией на Обаму объясняется тот факт, что если на праймериз (голосование миллионов простых избирателей) в большинстве случаев побеждает Клинтон, то на кокусах (собрание нескольких тысяч партийных активистов) почти всегда лидирует Обама.

Однако «горячие головы» демократов, активно голосующие за Обаму, рискуют навредить своей же партии. В последнее время в американской прессе появляется все больше шокирующих подробностей на тему биографии и происхождения Обамы. Особенно негодует еврейская пресса. Евреи США (а их здесь 6 млн.) всегда на 80% голосовали за демократов, но теперь опасаются увидеть антисемита в качестве кандидата любимой партии. На такие выводы насчет Обамы наводят сразу несколько сюжетов.

Во-первых, происхождение. «Мое имя означает по-араб­ски «благословенный». Мой дед был мусульманином», – объяснял сам Барак Обама в книге «Мечты моего отца: История расы и наследования». Но, оказывается, мусульманином был не только его дед, но и отец, отчим и даже брат. В книге «Смелость надежды» Обама пишет уже откровеннее: «Хотя мой отец был мусульманином, но при встрече с моей матерью он уже был убежденным атеистом». И тут же признается, что, когда отец умер в 1982 г., «семья похоронила его по мусульманскому обряду». Там же есть и еще более «убойный» пассаж. «Твой дед уважал силу, дисциплину и поэтому отверг христианство. На короткое время став христианином, он даже сменил имя на Джонсон, но не мог понять идеи милости к врагам и то, что Иисус мог «отмыть» грехи человека. Для него это была глупость... И он вернулся в ислам», – рассказала Обаме его бабушка, до сих пор живущая в Кении. Впрочем, с отцом Обамы его мать быстро развелась, вновь выйдя замуж за мусульманина – на этот раз индонезийца. «В Индонезии я учился в мусульманской школе, где были уроки Корана... Лоло (отчим) следовал исламу». Обама также описывает «загадочный зов муэдзина на вечернюю молитву» и упоминает о том, что его брат Рой выбрал ислам: «Роем я горжусь больше всего. Мы зовем его Абонго... Он перешел в ислам и перестал есть свинину, курить табак и употреблять алкоголь».

Во-вторых, позиция самого Обамы. Формально являясь христианином, он с симпатией отзывается о Малколме Икс – одном из основателей «черного ислама». Нынешний же лидер «черных мусульман» Луис Фаррахан любит порассуждать на тему о том, что «белые – это голубоглазые дьяволы и антихристы, евреи – пиявки, убийцы и лжецы, а их иудаизм – навозная религия, религия сточной канавы». Вообще «черный ислам» – не обычный ислам, а скорее экстремистская секта черных расистов и антисемитов. Они считают, что большинство работорговцев прежних веков были евреями.

«Черных мусульман» в США немного: по данным социологических опросов, из 1,5 млн. американских мусульман негры составляют 0,4 млн., или 1% всех американских негров. Впрочем, немногочисленность «черных мусульман» компенсируется их гиперактивностью. За последние годы они так часто митинговали, что у многих создалось впечатление, что чуть ли не все американские негры стали мусульманами. На деле же ими стали лишь самые экстремист­ки настроенные. Но даже они вызывают у Обамы симпатию.

Секта «Объединенная Церковь Христа», к которой принадлежит Обама, тоже довольно специфическая организация. Руководитель ее филиала в Иллинойсе (прихожанином которого и является Обама) – афроамериканец Джеремия Райт. Он помогал Фаррахану организовать «Марш миллиона черных мужчин» на Вашингтон в 1995 году. Сейчас Райт издает журнал Trumpet, в котором регулярно восхваляет Фаррахана, а недавно еще и вручил «черному исламисту» премию. Именно Райт благословил Обаму и перед выборами в Сенат (во время которых оба конкурента Обамы странным образом сняли свои кандидатуры) и перед нынешними выборами. Теракты 11 сентября Райт назвал «результатом бандитской политики Америки». А духовное дитя Райта Барак Обама говорит, что «после 11 сентября мои встречи с арабами и пакистанцами были наполнены историями об арестах и допросах ФБР и о тяжелых взглядах соседей, которые разрушили их ощущение безопасности. Я встану рядом с ними, если политический ветер подует в отвратительную сторону».

Трудно себе представить, что большинство американцев (а не только оголтелые «леваки» и чернокожие) готовы проголосовать за такого кандидата. Скорее, выдвижение демократами Обамы будет залогом победы республиканца Маккейна с 60%-ным результатом. Особенно после того, как республиканские телеканалы вроде «Фокс ньюс» подробно вскроют всю подноготную Обамы: сейчас это делать еще рано, надо дождаться сначала его официального выдвижения демократами.