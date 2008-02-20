Формула власти: премьер-президент

НА ЭТОМ фоне выступления Д. Медведева, в том числе на Красноярском экономическом форуме, выглядели как очень важные и поддерживающие главную линию «плана Путина».

По мнению наблюдателей, В. Путин показывает тем самым, кто в доме хозяин. Это сигнал элитам – не торопиться убирать порт­рет нынешнего президента из своих кабинетов.

Главным же стало заявление В. Путина на пресс-конференции о разделе власт­ных полномочий между будущим президентом и будущим премьером. Казалось бы, это разделение уже прописано в законе. Но В. Путин заявил следующее: «Если избиратели позволят, это распределим». А стало быть, усиление полномочий премьера за счет уменьшения полномочий президента все же будет.

В силу этого сами президентские выборы, по сути, становятся уже не главным ожидаемым событием. По всем опросам, их в первом же туре выигрывает Д. Медведев. Так что выборы – это лишь первая ступень в процессе передачи власти. Важнее другое: перемещение части высшей власти из Кремля в Белый дом. И сохранение многих ее рычагов за В. Путиным.

Апофеозом этого процесса станет формирование Кабинета министров. С одновременным сокращением полномочий Администрации президента.

Как мы писали в прошлом номере «АН», В. Путин подтвердил, что хочет подвергнуть структуру правительства ряду изменений. В том числе – и по количеству вице-премьеров. Это позволит разгрузить премь­ера от бумажной работы и продолжить заниматься большой политикой. Скорее всего, появится и вице-премьер, курирующий силовой блок. Так что все близкие В. Путину сотрудники его аппарата могут получить должности в будущем правительстве. А это – фактор стабильности при грядущей смене власти.

Но, как говорят, гладко было на бумаге. Как будет происходить распределение власт­ных полномочий реально – не знает пока никто. Слишком много заинтересованных групп находится рядом с этим процессом.