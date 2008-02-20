Страсти в Ингушетии

ПО МНЕНИЮ аналитиков, нельзя исключить такого развития событий, когда в Народное собрание республики не попадут представители крупнейших и влиятельных тейпов (родов). Эта перспектива весьма реальна, поскольку в Ингушетии пока так и не удалось достичь никаких договоренностей между тейпами.

Специалисты указывают, что все проходившие ранее выборы в Народное собрание велись с соблюдением неформальных договоренностей: им предшествовали межклановые переговоры. Сегодня их нет.

При этом в будущем составе Народного собрания могут не получить своего представительства около 40 крупных фамильных объединений. Всего их в Ингушетии около 300, и они объединяются в 12 крупных родов-тейпов. Говорят, что в число обойденных нынешним руководством республики попали такие тейпы, как

М. Евлоева, Аушевых, Оздоевых, Султыговых и Картоевых. Их представители хоть и есть в партийных списках как «Единой», так и «Справедливой России», но находятся на практически непроходных местах – как правило, в третьей десятке списка. При этом в заксобрание избирается всего 27 человек.

По нашим сведениям, все ведущие тейпы все же намереваются выдвинуть своих представителей в заксобрание и предложить президенту Зязикову перенести дату выборов на более поздний срок. В противном случае они намереваются сформировать альтернативное народное собрание. Надо сказать, что претензии к проведению выборов выдвигаются только к местной власти. Федералы в ход процесса не вмешиваются и остаются вне критики. Авторитет В. Путина в республике очень высокий. А горцы предпочитают разбираться в своих проблемах сами.

Между тем специалисты говорят, что межродовая напряженность в республике может быть преодолена, как это произошло в Чечне. Главное – срочное создание здесь новых рабочих мест, развитие институтов гражданского общества. А также увеличение депутат­ских мест в Народном собрании. Чтобы все тейпы нашли там свое представительство.