Предстоящие рокировки

КАЖДУЮ неделю появляются и новые варианты возможных персональных назначений. Если Президентом России будет избран Д. Медведев, наибольшие шансы стать главой его администрации остаются у С. Собянина. Один из его нынешних замов – В. Сурков – может стать его единственным заместителем.

И. Сечин, скорее всего, уйдет в правительство вместе с В. Путиным. Он может занять пост руководителя аппарата либо стать одним из заместителей руководителя – возглавить секретариат правительства.

Нынешний премьер В. Зубков может стать «освобожденным» председателем правления «Газпрома». Без сохранения поста в правительстве.

Еще один ведущий руководитель Администрации президента – В. Иванов – может возглавить сверхвлиятельный «Антикоррупционный комитет».

Едва ли сохранит свой пост в правительстве Э. Набиуллина.

В связи с ожидаемым уходом из Администрации президента И. Сечина его пост – руководителя секретариата – может занять помощник президента по вопросам внешней политики С. Приходько.

Не исключено, что после выборов уйдет с должности руководителя Государственно-правового управления (ГПУ) Администрации Л. Брычева. Д. Медведев, будучи юристом, скорее всего, захочет видеть на этом месте своего человека. А г-жа Брычева, вероятно, будет рекомендована на работу в Верховный суд. Там она, возможно, займет должность заместителя председателя Верховного суда.

А на место Л. Брычевой в ГПУ ожидается приход известного юриста, руководителя Ассоциации юристов России и депутата Госдумы П. Крашенинникова.