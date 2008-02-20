Тень Бжезинского над Минрегионом

НА ОСНОВЕ этой концепции и будет строиться долгосрочная политика развития страны. Разумеется, встает вопрос и о перераспределении властных полномочий в пользу регионов. Предполагается, что «макроэкономическое деление» будет сформировано в течение нынешнего года. Что это за районы?

Центральный. Он объединит близлежащие к Москве области. Здесь проживает 30,3 млн. человек, а валовый региональный продукт (ВРП) составлял на 1 января 2006 г. 5,7 трлн. рублей.

Центрально-Черноземный. Это Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области. Здесь проживает 8 млн. человек, а ВРП равен 639 млрд. рублей.

Северо-Западный с центром в Петербурге. Здесь проживает 9,2 млн. человек, ВРП равен 1,13 трлн. рублей.

Северный. Туда войдут Республика Коми, Ненецкий АО, Архангельская и Мурманская области. Население района составляет 3,1 млн. человек, ВРП – 485,3 млрд. рублей.

Южный. Это все северокавказ­ские республики плюс Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. Проживает 22,7 млн. человек, ВРП равен 1,3 трлн. рублей.

Поволжский. Какие области и республики в него войдут, ясно из названия. Проживает здесь 21,4 млн. человек, ВРП составляет 1,88 трлн. рублей.

Уральский. Это Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Численность населения – 16,8 млн. человек, ВРП – 1,76 трлн. рублей.

Западно-Сибирский. Это 15,6 млн. человек, ВРП – 3,3 трлн. рублей.

Восточно-Сибирский. Проживает 8,3 млн. человек, ВРП составляет 909,6 млрд. рублей.

Дальневосточный. Население – 6,5 млн. человек, ВРП – 829,7 млрд. рублей.

Все эти районы должны получить бурное экономическое развитие и при этом конкурировать друг с другом. В них сосредоточится высокотехнологичное производство. Судостроение, атомная промышленность, туризм… К перспективным зонам опережающего развития авторы проекта относят Поволжье, Южный Урал, Сибирь с ее крупными городами, портовый Дальний Восток.

Благородны и цели этой инициативы. С ее помощью возрастет мобильность населения. Далее начнется формирование устойчивой системы расселения. Очень важно развитие транспортной и энергетической инфраструктуры всех регионов в отдельности. Преодоление их зависимости друг от друга.

Решение этих задач предполагает формирование новой региональной политики, перераспределение бюджетных средств и полномочий между центром и регио­нами.

Но вот что настораживает. В 2004 г. ЦРУ США опубликовало очередной доклад своих аналитиков. Подобные доклады делаются каждые пять лет. Там анализируются возможные варианты развития событий в мире на 15 лет вперед. Так вот, в докладе американские эксперты не исключают, что к 2015 г. Россия распадется на 6–8 государств. Причинами распада назывались падение мировых цен на нефть, а также закрытость России по отношению к остальному миру.

Доклад ЦРУ во многом основывался и на выводах известного американского политолога Збигнева Бжезинского, которые он сделал на страницах своей книги «Великая шахматная доска». Отдельная глава книги посвящена России и называется «Черная дыра». Вот как Бжезинский объясняет необходимость децентрализации России:

– России, устроенной по принципу свободной конфедерации, в которую вошли бы европейская часть, Сибирская республика и Дальневосточная республика, было бы легче развивать более тесные экономические связи с Европой, новыми государствами Центральной Азии и с Востоком. Каждый из этих трех членов конфедерации имел бы более широкие возможности для использования местного творческого потенциала, на протяжении веков подавлявшегося тяжелой рукой московской бюрократии…

Книга г-на Бжезинского вышла 10 лет назад. С той поры многое изменилось. В первую очередь сама Россия. Наша страна стала намного сильнее, укрепилась и вертикаль власти. Как видно, от сознания растущего могущества появилась и концепция деления территории страны на 10 экономических районов.

Но изменились ли за это время цели США в отношении нашей страны? Похоже, что нет. А при известной самостоятельности регионов Вашингтон обязательно реализует политику заигрывания с одними и жесткой критики других. В первую очередь – Москвы. Принцип «разделяй и властвуй» – в политике вечный. Поэтому, чтобы не оказаться в капкане, который нам обрисовало еще в 2004 г. ЦРУ США, законодателям и новому правительству надо будет подойти к новой инициативе Минрегиона со всей осторожностью. Во всяком случае, по некоторым оценкам, уменьшение количества субъектов Россий­ской Федерации числом меньше 40 приведет к их обособленности и формированию естественных центров экономической и политической мощи сверхкрупных регионов.

При этом нельзя отказываться и от экономической интеграции областей и республик внутри страны. Так происходит во всех крупных странах – тех же США, Китае. Но важно соблюсти баланс и не позволить реализоваться прогнозам западных аналитиков. За последние лет 20 они редко ошибались.