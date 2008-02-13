В. Устинов хочет вернуться в детство

ПОНЯТНО, что победа либерального крыла общей группы претендентов на власть над силовым будет иметь серьезные последствия. Так, один из видных «силовиков», нынешний министр юстиции В. Устинов, едва ли усидит на своем месте при формировании нового правительства. Поэтому, согласно нашей информации, он уже подыскивает новое место. И в этом нет ничего зазорного – чиновников с таким опытом работы всегда не хватает. И они легко могут найти места в частных структурах. Но самосознание требует поработать на государство. Говорят, что г-н Устинов (прокурорское детство которого прошло в г. Сочи) очень хотел бы занять должность полпреда президента в Южном федеральном округе. Сегодня это хлопотное место занимает Г. Рапота и будто бы знает о желании министра – выходца из этих краев.

Говорят и о том, кого возможный победитель президентских выборов хотел бы видеть министром юстиции. Это полпред президента в Приволжском федеральном округе А. Коновалов либо руководитель Федеральной службы судебных приставов Н. Винниченко.