Тень партии над «Белым домом»

МЕЖДУ тем в самой «Единой России», скорее всего, будут происходить важные изменения. В партаппарате все настойчивее говорят о том, что ее генсек В. Володин уже в марте может перейти в Администрацию президента. Он и сегодня фактически уже работает там, войдя в штаб по избранию Д. Медведева.

Этот переход в первую очередь был бы на руку председателю партии Б. Грызлову. Говорят, что их отношения с г-ном Володиным далеки от идеальных. Но не совсем приятным для г-на Грызлова можно считать то, что на должность генсека вместо В. Володина прочат руководителя исполкома «ЕР» А. Воробьева. По ряду причин он не очень-то зависит от крупных руководителей партии. А значит – может попытаться сделать кадровые перестановки в партии в своих интересах. Впрочем, подобного рода интриги существуют во всех партиях мира. Были они и в КПСС.