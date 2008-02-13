Под прикрытием «восьмерки» поработает «двойка»

ОСНОВНОЙ вопрос на переговорах двух президентов - принятие России во Всемирную торговую организацию (ВТО). США - единственная страна, еще не подписавшая для нас так называемый «входной билет». Но цену за «билет» придется заплатить немалую. Москва, например, пустит на российский рынок крупнейшие страховые компании Запада. Придется снизить импортные пошлины на ввоз в страну гражданских самолетов, автомобилей, текстиля. Это больно ударит по нашим и без того «хилым» производителям.

Самая «горячая» тема переговоров - переработка ядерных отходов с атомных электростанций США и Японии. В окружении госсекретаря США К. Райс говорят, что вопрос согласован. И отходы якобы будут не только перерабатывать в России, но и хранить. Несмотря на то что по деньгам эта сделка нам очень выгодна, Кремль открещивается от нее, как извест­ный персонаж от ладана. А что если ввоз ядерной гадости и станет условием вхождения в ВТО? Еще одна возможная уступка Вашингтону - ужесточение нашей позиции по ядерной программе Ирана.

Понятно, что переговоры по такому вопросу и на таком уровне - всегда согласование компромиссов. Но в стратегической перспективе Россия обречена на вступление в последнюю крупнейшую международную организацию, где ее еще не было. Мечта Б. Ельцина вот-вот станет явью. Пути назад уже не будет.

Но вступление России в ВТО в свою очередь изменит и всю мировую экономику. Это понимает наше руководство и стремится к достижению этой цели. К примеру, экономические войны с той же Украиной будут вестись не подковерно, а по общим правилам. Нас уже не смогут шантажировать газовой трубой и демпинговым метеллопрокатом или сахаром. Кстати, та же Украина, не будучи еще членом ВТО, но упорно туда стремящаяся, будет вынуждена подчиниться уже нашим условиям и требованиям.

Еще одна тема встречи В. Путина и Дж. Буша - постсоветское пространство. В администрации президента США по этому поводу шутят: для Москвы готовится пакт «Буша-Путина». Вашингтон требует от Москвы признания Грузии и Украины сферой своего влияния. В обмен нам отдают Среднюю Азию. Не правда ли - странное предложение для атомной державы?

Возможно и обсуждение проблемы Северной Кореи. Ожидается, что в пятницу оттуда стартует еще одна баллистическая ракета. Должна упасть в районе Гавайских островов (США).

Есть опасения и у американской стороны. Там помнят о крепкой мужской дружбе президента СССР М. Горбачева и канцлера ФРГ Г. Коля. Во время их знаменитой встречи на Кавказе они пошли прогуляться к речке (кроме них там был только переводчик). Когда вернулись, оказалось, что был решен вопрос об объединении Германии, роспуске Варшавского договора и фактическом расширении НАТО на Восток. Сегодня в роли Горбачева может оказаться Буш. Так что окружение, скорее всего, не отпустит его пройтись с Путиным по берегу Финского залива...