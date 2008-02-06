Силовики ждут перемен

В ФСБ, к примеру, помимо ее председателя Н. Патрушева еще три руководителя имеют высшее звание – генерал армии. Говорят, В. Путин сделал это, чтобы в ведомстве существовала некая схема сдержек и противовесов. Все генералы армии, в частности, имеют прямой выход на президента. А один из них – А. Бортников, которого считают кандидатом на занятие в будущем высшей должности в ФСБ, – будто бы уже налаживает хорошие отношения с Д. Медведевым и его окружением.

В МВД министру Р. Нургалиеву тоже не совсем спокойно. По слухам, даже арест подозреваемого в международной преступной деятельности С. Могилевича стал для него почти неожиданным. Его организовало Главное управление МВД по Центральному округу с ведома полпреда президента в этом округе Г. Полтавченко.

Впрочем, некоторые аналитики утверждают, что министр МВД в скором времени может стать президентом республики Татарстан. Вопрос как говорят, наверху уже проговаривался.

В Минобороны – свои «скелеты» в шкафу. Туда, в поддержку министру А. Сердюкову, делегированы молодые экономисты и финансисты 25–30 лет. Причем говорят, что сам г-н Сердюков об этом не просил. Главной задачей юных советников является контроль за финансовой деятельностью генералитета. Понятно, что отношения этого самого генералитета и министра А. Сердюкова при этом улучшаться не будут. А значит, не возникнет и жесткой управленческой вертикали. Зачем она в переходный период, когда силовики вдруг захотели бы выразить в чем-то свое недовольство?

Между тем почти все аналитики уверены, что в течение года после смены главы государства все руководители силовых ведомств останутся на своих местах.