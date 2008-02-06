С. Могилевича выводят из игры

ВО-ПЕРВЫХ, о том, что арест этого человека санкционирован самим В. Путиным. Причина же состоит в том, что Кремлю стало неудобно держать на территории России человека, которого разыскивают во многих странах мира по подозрению в конкретных уголовных преступлениях.

Вторая версия совсем экзотическая. Она пришла с Украины из кругов, близких к Ю. Тимошенко. У «газовой леди» есть самые серьезные основания опасаться г-на Могилевича. Он будто бы многое знает о воровстве при поставках газа на Украину, когда г-жа Тимошенко отвечала за этот процесс.

Версия же «от Тимошенко» заключается в том, что г-н Могилевич еще со времен КГБ СССР якобы был кадровым чекистом либо завербованным агентом. При этом оставался крупным специалистом по «серым денежным схемам». Их реализация проводилась в интересах «больших людей», в том числе на территории США и Украины.

На Украине, в частности, он будто бы выступал посредником между кланами Ющенко и Януковича. Но, поскольку времена и люди во власти меняются везде, в том числе и в России, стали нужны новые схемы – и г-на Могилевича решили вывести из игры. Понятно, что эта версия прежде всего выгодна Ю. Тимошенко. Именно она хочет изменить условия поставки газа на Украину, минуя старых посредников.