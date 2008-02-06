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Американские горки

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

Американские горки
Барак Обама

 КАК известно, накануне общенациональных выборов президента США в большинстве штатов проводятся так называемые праймериз. На них в каждом штате выбирают главного кандидата от партий среди нескольких претендентов. Плюс – делегатов на заключительный партийный съезд.

 Главным претендентом у демократов является Хиллари Клинтон – жена экс-президента США Билла. От нее на 6% отстает чернокожий кандидат Барак Обама (если же съезд демократов признает результаты праймериз во Флориде, Калифорнии и Мичигане, то отставание достигнет 20%). При этом в руководстве демократической партии всерьез опасаются темной биографии г-на Обамы. По слухам, он якобы обучался в исламской школе, принял ислам и имеет мусульманское имя Усама бен Моххамед.

 Тем временем Барака Обаму неожиданно поддержала старая гвардия демократов. Во время президентства Билла Клинтона эти люди были задвинуты. Поэтому даже представители «клана Кеннеди» уже публично поддерживают конкурента Хиллари Клинтон. Господина Обаму может под­держать и Альберт Гор, имеющий тесные связи с еврейскими финансовыми группами США и в Голливуде.

 Не меньше интриг и в праймериз республиканской партии. Здесь лидирует сенатор Джон Маккейн. Он в 2,3 раза опережает другого кандидата от республиканцев, Митта Ромни. Это очень богатый бизнесмен. Будучи губернатором штата Массачусетс, главный упор в своей работе он сделал на улучшение медицинского обеспечения штата.

 Тем временем самый извест­ный кандидат от республиканцев – экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани – уже сошел с дистанции. Кстати, он имеет весьма неоднозначную репутацию в собственной партии. Ему «шьют» многоженство и намекают на гомосексуализм. На него существует видеокомпромат, где он танцует в женском платье. Господин Джулиани весьма стеснен в деньгах и намеревался участвовать в праймериз лишь в крупных штатах. Здесь его и подловил конкурент Джон Маккейн. Но г-н Джулиани вполне может стать вице-президентом.

 Вернемся к демократам. При определенном стечении обстоятельств на съезде этой партии в августе в качестве кандидата партии в президенты может быть выдвинут А. Гор – вице-президент при Б. Клинтоне.

 Похоже, что чернокожего Обаму едва ли допустят до выборов. И если окажется, что г‑жа Клинтон – не совсем проходная фигура, съезд партии может своим решением выдвинуть г-на Гора. А его избрание существенно улучшит россий­ско-американские отношения. В качестве доказательства можно привести такой факт. Когда А. Гор был вице-президентом, ЦРУ подготовило ему доклад, посвященный российской коррупции. В нем якобы фигурировали известные имена. Среди них – Гусинский, Лучанский, Черномырдин, люди Чубайса и из спецслужб. Господин Гор написал на докладе такую резолюцию: «Кусок дерьма!» А готовивших его отстранили от работы.

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