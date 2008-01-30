Штаб заработал
№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
САМ С. Собянин ушел при этом в отпуск. А один из его замов – В. Сурков стал и.о. главы Администрации президента, но к работе штаба тоже имеет отношение, так сказать, на общественных началах.
Заместителем г-на Собянина по работе в штабах стал генсек «Единой России» В. Володин. Региональное управление возглавил О. Говорун; информационно-аналитическое – А. Чеснаков; правовое – Г. Минх; организационное – С. Попов. Созданы также финансовое и хозяйственное управления.
На сегодня известно, что в основе избирательной кампании Д. Медведева будут три главные установки.
Первое. Преемственность власти. Для этого г-н Медведев будет во время избирательной кампании находиться рядом с В. Путиным.
Второе. Акцент на социальную направленность будущего президентства.
Третье. К управлению страной приходит молодежь. Они не боятся решать застарелые проблемы и не стесняются говорить правду в лицо. Г-н Медведев уже обрушился с критикой на торговые сети за то, что они не берут в продажу продукты наших сельских производителей.
Ведение кампании будет строиться на освещении по ТВ мероприятий федерального уровня и визитах в регионы. Агитаторов, пикетов и митингов сторонников г-на Медведева не будет. Агитация будет вестись в трудовых коллективах.
По ТВ будут показываться два типа сюжетов о Д. Медведеве.
1. Кандидат и действующий президент находятся вместе на фоне каких-то мероприятий. Они оживленно беседуют друг с другом.
2. Граждане страны из числа простых рабочих говорят в камеру о своих проблемах и надеждах. В разговоре с ними Д. Медведев говорит и о своих простых, человеческих мечтах. Он – такой же, как все.
План поездок и мероприятий
|5 февраля
|Свердловская область/Екатеринбург
|6 февраля
|Республика Саха (Якутия)
|7 февраля
|Хабаровский край
|9 февраля
|Конференция «Деловой России» и ОПОРы
|
11 февраля
|Встреча с работниками «Газпрома»
|12 февраля
|Интернет-пресс-конференция Д. Медведева
|13 февраля
|Алтайский край
|14 февраля
| Новосибирская область (2-й форум матерей Сибири и совещание
по вопросам демографии)
|15 февраля
| Красноярск (экономический форум, программная речь
о социально-экономическом развитии страны)
|18 февраля
| Санкт-Петербург (встреча с королем Испании вместе
с В. Путиным)
|19 февраля
|Удмуртская Республика
|20 февраля
|г. Жуковский, аэродром ЛИИ (осмотр образцов новой авиатехники вместе с В. Путиным)
|21 февраля
|Республика Татарстан/Казань (совещание по вопросам развития спорта)
|26 февраля
|Республика Башкортостан (совещание по вопросам пенсионного обеспечения)
|28 февраля
| Нижегородская область/Н.Новгород (обращение к истории
по теме ополчения 1612 г. и общение с жителями города на улице).
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