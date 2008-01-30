Штаб заработал

САМ С. Собянин ушел при этом в отпуск. А один из его замов – В. Сурков стал и.о. главы Администрации президента, но к работе штаба тоже имеет отношение, так сказать, на общественных началах.

Заместителем г-на Собянина по работе в штабах стал генсек «Единой России» В. Володин. Региональное управление возглавил О. Говорун; информационно-аналитическое – А. Чеснаков; правовое – Г. Минх; организационное – С. Попов. Созданы также финансовое и хозяйст­венное управления.

На сегодня известно, что в основе избирательной кампании Д. Медведева будут три главные установки.

Первое. Преемственность власти. Для этого г-н Медведев будет во время избирательной кампании находиться рядом с В. Путиным.

Второе. Акцент на социальную направленность будущего президентства.

Третье. К управлению страной приходит молодежь. Они не боятся решать застарелые проблемы и не стесняются говорить правду в лицо. Г-н Медведев уже обрушился с критикой на торговые сети за то, что они не берут в продажу продукты наших сельских производителей.

Ведение кампании будет строиться на освещении по ТВ мероприятий федерального уровня и визитах в регионы. Агитаторов, пикетов и митингов сторонников г-на Медведева не будет. Агитация будет вестись в трудовых коллективах.

По ТВ будут показываться два типа сюжетов о Д. Медведеве.

1. Кандидат и действующий президент находятся вместе на фоне каких-то мероприятий. Они оживленно беседуют друг с другом.

2. Граждане страны из числа простых рабочих говорят в камеру о своих проблемах и надеждах. В разговоре с ними Д. Медведев говорит и о своих простых, человеческих мечтах. Он – такой же, как все.

План поездок и мероприятий