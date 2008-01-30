Умирание СПС и «Яблока»

КАК видим, такие настроения царят не где-нибудь, а у правых Томской области, вошедшей 2 декабря в пятерку регионов страны с самыми высокими показателями СПС (наряду с Москвой, Петербургом, Якутией и Пермским краем). Что уж говорить об остальных регионах: еще в декабре 2007 г. сложил с себя полномочия глава псковского СПС А. Тиханов, недавно решение о самороспуске принял и политсовет краснодарского СПС. Близкие к партии источники уже говорят о том, что «эспээсовские» регионалы вовсе не разбежались лишь потому, что им еще продолжают платить зарплату из центра («от Чубайса»). А после съезда СПС, намеченного на июнь, и зарплата может «закончиться».

Говорят, видимость того, что СПС еще жив, поддерживается Чубайсом лишь для того, чтобы «живые» регионы не сбежали к М. Касьянову. А после выборов, когда скандалы с отказом г-ну Касьянову в регистрации поутихнут, уже и бежать будет некуда. Тогда СПС просто тихо умрет, не пройдя через пару лет очередную государственную перерегистрацию. Эксперты говорят о противостоянии в СПС «команды А. Чубайса – Л. Гозмана» и тактического «альянса Н. Белых – Б. Немцова», однако ни та ни другая группа уже не может предложить партийцам ничего здравого и реального…

Переживает кризис и «Яблоко». На этой неделе его московское отделение предложило не проводить первый этап съезда в феврале, так как «партия вся в долгах и лишних денег на это нет». Да и пока Д. Медведев не вступил в президентские права, новая линия Кремля все равно «неясна». А значит, и обсуждать на съезде нечего. Кстати, московское «Яблоко» считается одним из трех крупнейших отделений партии (наряду с питерским и карельским), и возглавляет его «самый боевой яблочник» С. Митрохин. Если даже такие «преданные бойцы» предлагают «отложить съезд», то можно себе представить настроения остальных.

А ведь еще недавно ходили слухи, что Г. Явлинский чуть ли не готов уйти в отставку, сделать новым председателем С. Митрохина, оставив на «финансах» С. Иваненко. Мол, это даст Г. Явлинскому передышку для установления постоянного контакта с Д. Медведевым, которому лидер «Яблока» может предложить помощь в формировании положительного имиджа на Западе. Взамен на это г-н Явлинский может попросить у власти финансовой поддержки партии, а также получения ряда постов в Администрации президента и Правительстве РФ. Впрочем, эксперты оценивают возможность реализации этих планов крайне скептически…