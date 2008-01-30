Накануне чисток «старой гвардии»

ПОНЯТНО, что С. Миронов в очередной раз обозначил себя как «верного путинца». Но он напомнил, что вслед за В. Путиным на президентский пост, возможно, может вернуться и Д. Медведев. Как представляется, такая позиция С. Миронова отражает нынешние настроения и метания во властных элитах. Во всяком случае – в «Справедливой России».

Тем временем главный конкурент «эсеров», партия «Единая Россия», похоже, получает все больше и больше политических дивидендов от выдвижения в Президенты России именно Д. Медведева. Его штаб возглавил один из представителей единороссов С. Собянин. А региональные штабы – уполномоченные партии. В то же время в штаб вошел генсек ЕР В. Володин.

Мало того, ЕР делает ставку на агитацию в трудовых коллективах во время избирательной кампании Д. Медведева. И это может означать начало возвращения партии на производство. То есть возврат к тому важнейшему элементу партийно-советской политической системы, против которого боролись противники советской власти.

Таким образом, появляются все новые и новые аргументы в пользу слухов о политической смычке Д. Медведева и «Единой России». Более того, в условиях отсутствия со стороны В. Путина публичных претензий на лидерство в ЕР партия начинает переориентироваться на другого вождя. А может, и наоборот – новый возможный вождь начинает подгребать под себя ресурсы партии. При этом уже никто не говорит о необходимости перераспределения властных полномочий в пользу премьер-министра. А поскольку этот вопрос не поднимает и сам В. Путин, то Д. Медведев и «Единая Россия» начинают восприниматься элитами в качестве самой весомой политической силы на перспективу.

Как представляется, главным для него является «дойти до инаугурации», чтобы вступить в права действующего Президента России. При той настороженности, которая сейчас наблюдается в различных властно-политических группировках, малейшая ошибка может иметь нежелательные последствия.

Разумеется, г-н Медведев не лишится статуса главного претендента. Но возможно, что его активность все же могла бы подтолкнуть действующего президента к желанию уменьшить ныне существующий объем властных полномочий президента в пользу премьера. Поэтому в рамках своей официальной избирательной кампании г-н Медведев почти не выходит за рамки привычной риторики.

Хотя следует обратить внимание на акцентирование Д. Медведевым темы борьбы с коррупцией. По его словам, произнесенным на Втором гражданском форуме, она должна стать национальной программой. Это весьма благодатная тема для политика, имеющего своей целью стать реальным правителем страны.

С одной стороны, борьба с коррупцией дает возможность для «выпуска социального пара».

С другой стороны, борьба с коррупцией, если она переносится на высшие эшелоны власти, дает возможность для кадровых чисток против «старой гвардии».

В результате будет сформирован собственный аппарат власти, расчищена дорога своим людям.