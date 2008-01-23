Наступление «юрского» периода

МЕЖДУ тем принадлежность первых лиц государства к касте юристов позволяет дать волю некоторым фантазиям. А базируются они на такой огромной силе, как армия выпускников юридических вузов. И В. Путин, и Д. Медведев это прекрасно понимают. Неслучайно г-н Медведев выбрал Ассоциацию юристов России (АЮР) в качестве трибуны для обнародования тезисов своей предвыборной платформы. Это состоится в конце января, и «АН» заранее обо всем проинформируют своих читателей, поскольку с самого первого номера являются трибуной АЮР.

Но и это не все. Наблюдатели давно заметили, насколько близко к сердцу нынешний президент принимает переезд Конституционного суда из Москвы в Питер. В конце минувшего года он лично поехал в Северную столицу и открыл здание Конституционного суда.

После этого возникли разного рода предположения. В частности, имя уходящего президента стали связывать с Конституционным судом.

Судите сами. В. Путин дал свое согласие на работу в правительстве под давлением ряда обстоятельств. Его решение примиряло различные группы политического и финансового влияния, которые сформировались вокруг Кремля за последние 8 лет. Но должность премьера – далеко не такой «сахар», каким может показаться. Отвечать придется за все – за рост цен на продовольствие, бензин, бытовой газ, маленькие пенсии и за инфляцию. Поэтому премьер-министром В. Путин, скорее всего, пробудет недолго.

Наблюдатели предполагают, что его авторитет и знания потребуются на поприще работы в Конституционном суде.

Нынешний председатель КС В. Зорькин, скорее всего, не будет долго исполнять свои обязанности. По нашим сведениям, он хотел бы заняться научной работой в ранге члена-корреспондента Российской академии наук.

Выборы новых академиков и членкоров пройдут 26 мая. Они связаны с тем, что два известнейших академика РАН В. Кудрявцев и Б. Топорнин ушли из жизни. Так что шансы В. Зорькина весьма велики.

Как велики шансы и В. Путина занять одну из самых влиятельных и почетных должностей в Российской Федерации. Роль юристов и Закона в этом случае возрастет в стране на порядок. Согласитесь – это очень нужно.