Чиновники наращивают «вес»

ПОЗВОНИТЬ им и посоветоваться считают своим долгом начальники управлений и отделов администрации. Хотя ранее такие звонки и «советы» были уровнем рядовых работников администрации, а к самим аппаратчикам при Д. Медведеве отношение было почти холодное.

Мало того, ряд работников аппарата Д. Медведева в свое время буквально выпихнули из администрации. Причем или за ненадобностью (в связи с низким профессиональным уровнем), или в результате интриг. Так, например, в свое время, когда Д. Медведев был назначен с поста руководителя президентской администрации на пост первого вице-премьера Правительства России, из администрации «попросили» заместителя начальника управления протокола И. Смирнова. Против него интриговало начальство. «Ушли» и сотрудника экспертного управления Д. Никологорского.

Теперь все поменялось. И г‑н Никологорский, ставший советником Д. Медведева по экономике, «оттягивается» на своих бывших коллегах, черкая представляемые тому материалы экспертного управления.