Конкуренция в администрации президента
№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
ЭТОМУ вопросу придается большое значение, поскольку кампания Д. Медведева как кандидата в Президенты России будет строиться главным образом именно на поездках. По принципу «он ездит в регионы, он активно работает».
В конкурентной борьбе за то, кто будет готовить и представлять «папку» (имеется в виду пакет документов к поездке), сошлись Управление по внутренней политике и Экспертное управление. Победу будто бы одерживает Управление по внутренней политике, курируемое В. Сурковым. И теперь поездки Д. Медведева готовятся полностью «по президентской программе и протоколу», потому что организацией поездок В. Путина всегда занималось именно УВП. Причем В. Сурков будто бы представлять «папку» к поездке Д. Медведева станет лично.
О том, что в Управлении по внутренней политике подошли к делу очень ответственно, говорит то, что В. Сурков приступил к работе по организации поездок Д. Медведева.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес