Забытое чувство надежды

ОДНАКО в 2007 г. на фронте борьбы с ней произошли некоторые существенные изменения. Резко выросло число осужденных и посаженных коррупционеров – преимущественно среднего звена. Конечно, это можно считать следствием борьбы не с коррупцией, а с конкретными коррупционерами. И связывать с переделом коррупционных рынков. Но даже если так – нельзя вслед за бизнесменами не отметить весьма существенные изменения к лучшему.

Прежде всего – в 2007 г. региональные силовые структуры (МВД, прокуратура, кое-где даже налоговые органы) вышли из зависимости от губернаторов. Раньше те чувствовали себя полными хозяевами в регионах и творили что хотели. А теперь начали бояться, так как каждое ведомство (также часто коррумпированное, но преследующее собственные корпоративные интересы) может начать безнаказанно под них «копать».

Институциональные преобразования были проведены ранее. В прошлом году произошел психологический перелом, связанный с заменой креатур губернаторов на назначенцев федерального центра. На ставленников губернаторов, возглавляющих районы и являющихся членами региональных правительств, заводят уголовные дела. Тем самым перехватывается контроль за ними. В итоге появляются дополнительные рычаги воздействия на губернаторов, хотя их самих пока не трогают.

В результате в регионах возникли «системы сдержек и противовесов». Это в принципе позволяет бизнесу развиваться. Ведь фактическая ликвидация монополии губернаторов на власть дала ему возможность жаловаться одним власт­ным структурам на произвол других.

Губернаторы боятся принимать негласные решения. Они вынуждены активизировать использование различных комиссий – хотя и не всегда конт­ролируют их в полной мере.

Раздробленность региональных силовиков создает и объективную потребность в не зависимом ни от кого из них суде. Он нужен им как орган балансирования между различными корпоративными и админис­тративными интересами. Но отнюдь не для исполнения закона как такового. Это создает объективные предпосылки для относительного оздоровления как судебной системы, так и экономики в целом.

Новое изменение в практике борьбы с коррупцией касается работы апелляционных судов. С начала этого года участники «споров хозяйствующих субъектов» столкнулись с качественно новой практикой.

В частности, с передачей дел на апелляцию в апелляционные суды не того же региона, где дело рассматривалось судом первой инстанции, а иных регионов. Порой даже иных федеральных округов.

При этом дела не передавались на апелляцию в апелляционные суды, имевшие личные связи с судами, которые рассматривали дело в первый раз.

В результате смычка, сложившаяся между судами первой и второй инстанций, начинает разрушаться. Это дает возможность перейти к оздоровлению судов первой ин­станции. Ведь слишком большое количество решений, отмененных апелляционным судом, – объективный признак недобросовестности или неквалифицированности соответствующего судьи. Причем сам он это понимает.

Борьба с коррупцией, которая ведется в последнее время в России, объясняется в целом политическими причинами. Но тем не менее она приобретает значительные масштабы и приносит существенные ­плоды.

Так, впервые (как минимум с начала правления Путина) силовики в ряде регионов утратили возможность спасать от уголовного преследования своих друзей и коллег, попавшихся на неблаговидных операциях.

Это, конечно, еще не перелом. Это лишь робкое проявление качественно новой тенденции. Но и оно вселяет забытое чувство надежды.