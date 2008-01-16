«Проверка на прочность» в 11 регионах

«СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» и КПРФ небезосновательно надеются заметно превзойти свои не слишком высокие показатели, полученные 2 декабря. Для других партий региональные кампании также станут очередным отсевом и проверкой на прочность. Те, кто не смог зарегистрироваться на выборах-2007 и не сможет принять участие в нынешних выборах, по закону будут ликвидированы.

Ликвидация уже грозит 3 партиям из 15 зарегистрированных в РФ – Партии возрождения Г. Селезнева, Партии мира и единства С. Умалатовой и партии «Зеленые». Согласно ст. 37 Закона «О политических партиях», партия, не принимавшая в течение 5 лет участия в выборах, подлежит ликвидации. При этом для не участвовавших в федеральных кампаниях партий необходимо участие не менее чем в 20% региональных выборов, то есть не менее чем в 17 субъектах РФ (с 1 марта 2008 г. в РФ будет 83 субъекта).

Между тем в 2003–2007 гг. партия Умалатовой имела зарегистрированные списки лишь в 2 регионах, а «Зеленые» и партия Селезнева – в 9 регионах каждая. Таким образом, ликвидация партии Умалатовой почти предрешена. Партия Селезнева уже находится в полуликвидированном состоянии. В январе 2007 г. она провела свой последний съезд, но Минюст до сих пор не признал его законным. Поэтому на нынешних выборах селезневцы не смогли выдвинуть ни одного регионального списка. А «Зеленым» надо успеть за 2008 г. поучаствовать в выборах хотя бы в 8 регионах. Именно этим объясняется то, что «Зеленые» сейчас уже выдвинули списки в Ульяновской и Ярославской обл., а в еще большем количестве регионов – «списки одномандатников» из 1–2–3 человек (это тоже считается участием в выборах).

Еще 2 партиям ликвидация пока не грозит, но и они существуют, похоже, лишь на бумаге: ни в одном из 11 регионов они не смогли даже выдвинуть свои списки. Такими «живыми мертвецами» являются сейчас СПС и ДПР А. Богданова. Последний, правда, может оправдать свое неучастие в выборах в региональные парламенты тем, что он бросил все силы на участие в выборах президентских.

Что касается серьезных участников выборов, то «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР выдвинули свои списки во всех 11 регионах. Зарегистрироваться же для них теперь проще простого: начиная с лета 2005 г. в закон введена новая норма, согласно которой партии, победившие на выборах в Госдуму, регистрируют свои списки без подписей и залога, по сути, автоматически.

Списки «Единой России» в 7 регионах из 11 возглавят губернаторы. Это даже меньше, чем в 2007 году: тогда из 24 кампаний лишь в 3 (в Петербурге, Пскове и на Камчатке) «Единую Россию» вели на выборы не губернаторы.

Список ярославских единороссов возглавит знаменитая женщина-космонавт В. Терешкова. Она, кстати, в 2002–2006 гг. состояла в Партии жизни С. Миронова. Якутских единороссов поведет на выборы глава администрации президента Якутии А. Николаев, ингушских – спикер парламента республики М. Сакалов. А вот республиканским законом Башкортостана вообще не предусмотрено лидеров общереспубликанского списка.

Списки КПРФ в 8 регионах из 11 возглавят первые секретари, хотя и среди них есть известные в своих регионах люди.

Не менее сильными выглядят и списки «Справедливой России». Ярославских «эсеров» ведет на выборы депутат Госдумы всех созывов А. Грешневиков, ростовских – популярный депутат Госдумы М. Емельянов, якутских – бывший депутат Госдумы З. Корнилова, свердловских – депутат Госдумы А. Бурков. Есть в списках «эсеров» и бывшие коммунисты.

Что касается списков ЛДПР, то их на этот раз во всех регионах возглавил В. Жириновский – единственный популярный человек в этой партии. На прошлых выборах там, где ЛДПР вели на выборы другие персоны, она обычно не преодолевала 7%.

Проявила активность и Аграрная партия: год назад ее снимали с выборов за отказ объединяться с «Единой Россией». Сейчас же аграрии приняли участие в выдвижении Д. Медведева, и теперь им никто не мешает.

Всерьез претендуют на прохождение и свердловские «барщевцы»: основатель «Гражданской силы» А. Рявкин родом как раз из Екатеринбурга. «Яблочники» выдвинули списки в Ингушетии (единственный из 11 регионов, где у них есть фракция в парламенте) и Алтайском крае (№2 списка здесь – активистка движения Касьянова Т. Хаустова). А вот семигинские «Патриоты России», ранее участвовавшие чуть ли не во всех выборах, после получения 2 декабря 0,9% выдвинулись лишь в Ульяновской и Ярославской областях.

В целом же итоги этих выборов вполне предсказуемы. КПРФ и «Справедливая Россия» надеются на региональных выборах наверстать то, что упустили на федеральных. Впрочем, единороссы все равно наберут более 50%, хотя, скорее всего, и не доберут десяток процентов до тех 64,3%, которые партия власти получила 2 декабря.