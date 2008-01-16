Маневры вокруг МВД
№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
АНАЛИТИКИ не исключают, что г-н Школов имеет хорошие перспективы в качестве руководителя МВД. Между тем пост министра МВД весьма заманчив. Своих выдвиженцев хотели бы видеть в этом качестве самые разные группы политического влияния. Говорят, что так называемые силовики добиваются назначения на эту должность начальника Главного управления МВД по Центральному федеральному округу – Н. Аулова. Ранее, работая еще в Петербурге, он занимался борьбой с оргпреступностью.
На федеральный уровень г-на Аулова двигал нынешний начальник Следственного комитета при Генпрокуратуре г‑н Бастрыкин. В последнее время их отношения перестали быть дружескими. Возникли проблемы с подчиненными.
Про г-на Аулова говорят много хорошего. В 90-е гг. прошлого века он был одним из лучших специалистов по бандформированиям в Питере. По слухам, он был соавтором многих криминальных очерков А. Константинова, известного как автор книги «Бандитский Петербург». В 1992 г. на г‑на Аулова было совершено покушение. В его машину стреляли с чердака. Его и жену ранили.
Таким образом, обновление кадрового состава центрального аппарата МВД можно считать успешным.
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