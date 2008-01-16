Д. Козак набирает силу

НЕДАВНО свердловские застройщики обратились с открытым письмом к Б. Грызлову, Э. Росселю и Д. Козаку. Они жалуются на вмешательство в их работу правоохранительных органов.

В частности, прокуратура и милиция Екатеринбурга якобы провели обыски и выемку документов в ряде строительных фирм. Их интересовали добровольные отчисления в муниципальные фонды. «Силовики» подозревают, что имел место так называемый откат за получение заказов и разрешений.

В ведомстве г-на Козака эту фактическую жалобу взяли на контроль. В ситуации с «силовиками» будет разбираться специальная комиссия министерства.

Мало того, г-н Козак пошел дальше. Он намерен создать территориальные управления Минрегиона. Они поведут беспощадную борьбу с самоуправством на местном уровне.

Между тем в Минрегионе готовится полномасштабный план реформы. Он будет реализовываться с осени 2008 года. К этому времени новый президент примется за работу, уже сформирует свою команду. А собственно реформы будут состоять в следующем.

На сегодняшний день есть намерения еще больше сократить число регионов. Причем объединять придется уже не слабых с сильными, а равных. Исходя из экономической целесообразности. Сделать это непросто – протащить слияние через референдум, как того требует закон, будет очень трудно. Но референдум можно и отменить. Дума это позволяет.

Далее. Местное самоуправление, которое в России так и не развивается, сократится еще больше, до уровня квартала или улицы.

И последнее. Мэры городов, скорее всего, будут назначаться, как и их прямые начальники – губернаторы.

Но то, как эти нововведения будут претворяться в жизнь, пока непонятно.