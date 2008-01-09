Кто «царь», того и рейтинг

– ПУТИН правит и продолжит править. Просто вскоре у него появится соправитель. Создавать такую конфигурацию, как прекрасно известно, пришлось из-за желания соблюсти Конституцию, требующую, чтобы в 2008 г. сменился официальный глава государства. Поскольку Путин остается «царем» (на должности премьера), а новый президент в нынешних условиях обязательно тоже станет «царем», устанавливается «двое­царствие», причем неравноправное. Владимир Владимирович, естественно, будет «старшим царем», а Дмитрий Анатольевич – «младшим». Нравится это кому-то или нет, но будет именно так, а не иначе, – заявлял в середине декабря близкий к Кремлю политолог Виталий Иванов.

Однако месяц назад еще не были известны результаты опросов о рейтинге Д. Медведева. Результаты же эти совершенно ошеломляющие. Господин Медведев был назван в качестве преемника (фактически – будущего президента страны) 10 декабря. А уже опросы, проведенные 22–23 декабря, показали, что Дмитрий Анатольевич практически догнал по президентскому рейтингу Владимира Владимировича. Причем такие данные представили не одна, а все три основные социологические организации России – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), фонд «Общественное мнение» (ФОМ) и «Левада-центр». Более того, и сами проценты каждого кандидата у них оказались на редкость сходными (см. таблицу).

Рейтинги кандидатов в президенты

(в % от всех опрошенных по данным опросов 22–23.12.2007)



Левада-центр

ВЦИОМ ФОМ Д. Медведев 49 52 46 В. Жириновский 7 5 7 Г. Зюганов 6 4 6 М. Касьянов 1 0 1 другие 1 1 5 не определились 36 38 35

Д. Медведев имеет 46–52% от числа всех россиян и 77–85% от числа тех, кто определился. Второе место неожиданно занял В. Жириновский. Впрочем, у него это всего лишь 5–7%, но у Г. Зюганова и того меньше – 4–6%. Впрочем, на выборах Геннадий Андреевич, скорее всего, обгонит Владимира Вольфовича. Дело в том, что электорат Г. Зюганова – люди серьезные, голосующие за него в соответствии со своими убеждениями. А вот сторонники ЛДПР – в основном молодежь, которая голосует за Жириновского, чтобы таким образом «похулиганить» и «приколоться». Неудивительно, что «зюгановский» электорат почти в полном составе приходит на избирательные участки, а «жириковский» – в значительной части не доходит до участка.

Кстати, по данным «Левада-центра», в случае второго тура за Д. Медведева проголосовали бы 63% всех россиян, за Г. Зюганова – 9%. То есть «резерв прибавки голосов» у Д. Медведева – 14%, а у кандидата КПРФ – 3%.

Но даже если дальнейшего роста популярности у Д. Медведева не будет и даже если Г. Зюганов при этом все-таки прибавит свои резервные 3%, то на выборах «преемнику» гарантировано 75% голосов тех, кто пойдет голосовать. А кандидат КПРФ все равно не наберет больше 12–13%. В случае же дальнейшего роста рейтинга Д. Медведева не исключено и то, что он может набрать на выборах 2 марта до 85–90%.

Но и 75% Д. Медведеву достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что он стал популярнее В. Путина. Сам Владимир Владимирович набирал в 2000 г. 52,9%, а в 2004 г. – 71,3%. А «Единая Россия» во главе с ним месяц назад набрала 64,3%. Вот и получается: если Д. Медведев окажется популярнее В. Путина, значит, именно он может претендовать на звание «старшего царя».

В народном же сознании, похоже, все намного проще, и идея «двоецарствия» вряд ли может прижиться. Для простого человека «царь» всегда один. И это президент либо тот, кого уже «назначили будущим президентом». А кто «царь» – того и президентский рейтинг в 50–70%. Недаром простые россияне уже сами выражают готовность голосовать за Д. Медведева, а не В. Путина, несмотря на то, что назвать можно любого политика, в том числе и не желающего баллотироваться.

Аналитики считают, что это может вызвать «политическую ревность» у нынешнего президента страны. Особенно если она будет подогреваться конкурентами и противниками Д. Медведева. А играть на таких чувствах легко – мол, рушится база всей будущей конструкции российской власти, основанной на сильном В. Путине и слабом Д. Медведеве. Вот и поползли слухи о том, что кое-кто в президентском окружении собирается внести в Конституцию поправки, делающие будущего премьер-министра (которым станет В. Путин) более независимым от будущего президента (Д. Медведева).

Однако вряд ли что-нибудь из этого выйдет. У В. Путина прекрасные личные отношения с Д. Медведевым. А любые поправки в Конституцию вызовут слишком много шума и изменят то полное доверие, которое есть между «двумя царями». К тому же вся российская Конституция настолько пропитана духом всевластия президента, что для изменения ее «скелета» всерьез пришлось бы менять весь Основной закон. Проще принимать новый. И не только Конституцию – назначение губернаторов президентом, например, прописано не в ней, а в специальном законе… Так что из серьезного изменения структуры власти сейчас вышло бы слишком много потрясений, которые никому не нужны. Ну, а для народа, в конце концов, не столько важна личность президента, сколько сохранение стабильности и отя и медленного, но неуклонного роста экономики.