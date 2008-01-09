Депутаты и идеи

РАССЕЛЕНИЕ депутатов по кабинетам в соответствии со статусом – процесс, не менее интригующий, чем должностное распределение. Длится он по меньшей мере два послевыборных месяца. «Кабинетные страсти» в чисто инвентарном смысле в Думе разгораются нешуточные. Ведь бывшим думским руководителям, разжалованным в рядовые депутаты, приходится мириться не только со статусной потерей. Их ждут и неприятные изменения условий несения законодательной службы. Самая большая жертва – в разы уменьшенный метраж рабочего помещения. Площадь отдельного кабинета председателя комитета (не говоря о вице-спикерском) не идет ни в какое сравнение с метрами простого депутата. К тому же их приходится делить как минимум с двумя штатными помощниками…

Вместе с тем новому думскому корпусу должно быть не до жиру. Ведь за плечами – закалка новой избирательной системой. И как следствие – не самый простой путь в пятую Думу. Тем ценнее в ней любой статус, а значит – и любое кабинетное пространство...

Во всяком случае, пока в работе новодумцев «нет ни одной конфликтной зоны». В этом «АН» заверил первый вице-спикер ГД Олег Морозов (ЕР). Он же сообщил, что к рассмотрению 11 января депутаты уже подготовили 17 законопроектов. Это – небольшой остаток, унаследованный от четвертого созыва. Большая их часть, по информации Морозова, идет на отклонение.

Думское руководство также определило порядок работы по приоритетным законам. И главное здесь – разграничить зоны профильной ответственности, поскольку есть некая интрига, связанная с появлением новых комитетов.

– Функции комитетов изменились, полномочия между их председателями разграничены, а притязания на некоторые законопроекты у них совпадают, – пояснил парламентарий.

Некоторые интриговавшие наблюдателей законопроекты прошлого созыва в новой Думе, скорее всего, рассмотрены не будут. Как, к примеру, инициатива о формировании правительства партийного большинства. В нынешнем созыве, по мнению автора, его предложение попросту «теряет смысл».

– В моем проекте написано, что президент проводит консультации с победившей партией о выдвижении премьер-министра, – констатировал Морозов. – А потенциальный кандидат в президенты (Дмитрий Медведев. – Ред.) это уже сделал с трибуны съезда победившей партии. Он вышел и сказал, что хотел бы в случае своей победы видеть на должности премьера Путина...

А вот законопроект об императивном мандате все-таки может быть «доведен до логики» пятой Думой. Суть документа – в том, чтобы лишать депутатов-перебежчиков из фракции во фракцию думских мандатов. По признанию Олега Морозова, в условиях партийных выборов резон в принятии этого закона есть.