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Грузия – в новый год со старыми проблемами

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ФЕДОРОВ, директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике ]

ЧЕРЕЗ неделю – 5 января 2008 года – выборы. Но большин­ство дискуссий носит местечковый характер и в основном характеризуется выяснением того, кто и где был в те известные ноябрьские дни? какое оборудование было украдено из телестудии, связанной с оппозицией? и кто и за сколько выпустил бывшего министра обороны И. Окруашвили за рубеж?

 На этом фоне М. Саака-швили, на мой взгляд, вышел не просто сухим из воды. Он качественно обыграл оппозицию, а свою кампанию построил на главном тезисе – ответ­ственности власти за государство (как в смысле территориальной целостности, так и в смысле укрепления национального самосознания). У него есть неоспоримое преимущество перед конкурентами – при всех оставшихся невыполненными обещаниях Грузия все же сумела решить многие вопросы. Прежде всего, это энергетическая независимость и повышение уровня жизни населения. Пусть и не слишком значительное. Кроме того, его жесткая позиция по Абхазии и Южной Осетии имеет немало сторонников среди населения.

 На него работает и запланированный на день выборов плебисцит в отношении НАТО. Уже почти 90% населения поддерживают идею вступления в альянс.
Оппозиция же в Грузии очень напоминает (с определенными оговорками) российскую. Такое же отсутствие единства, наличие нескольких кандидатов, отсутствие ясной программы на перспективу, альтернативной позициям М. Саакашвили.

 И что самое главное – многие известные фигуры оппозиции уже сейчас говорят о том, что результаты выборов будут обязательно сфальсифицированы. И нужно готовиться к тому, чтобы снова выводить людей на улицы с акциями протеста. Тем не менее уже сейчас ясно, что выборы 5 января 2008 года состоятся. Сорвать их проведение – политическая смерть для любой силы.

 Для России эти выборы также имеют очень большое значение. Причин тому несколько.

 Во-первых, победа М. Саакашвили усилит, причем значительно, не только его личные позиции. Окрепнут и позиции всех внутренних и внешних сил, которые заинтересованы в том, чтобы пойти на новый виток конфронтации с Россией.

 Во-вторых, эта победа переведет вопрос борьбы за Абхазию и Южную Осетию в практическую плоскость. Не позднее начала весны можно ожидать достаточно жестких шагов, в том числе направленных против российских миротворцев. А это может привести к вооруженным столкновениям сторон. Заранее можно предположить, кого поддержит Запад. Нельзя, кстати, исключать ситуацию, когда кризис такого рода станет проверкой нового российского президента.

 Кстати, все может произойти и гораздо быстрее на фоне событий вокруг Косова. Они способны стать спусковым крючком к качественно новым процессам на постсоветском пространстве.

 В-третьих, следует ожидать, что после выборов и плебисцита начнется процесс финального сближения Грузии с НАТО. Он приведет к принятию Грузии в ряды альянса уже осенью 2008 года. Так что наивны те, кто думает, что Франция или ФРГ и тем более Италия смогут повлиять на решение этого вопроса, отодвинув прием Грузии.

 И это ознаменует совсем иную геополитическую ситуацию у границ России. Она, на мой взгляд, будет иметь долгосрочные стратегические последствия, особенно для стабильности в Закавказье в целом.

 В-четвертых, принятие Грузии в НАТО объективно активизирует аналогичный процесс в отношении Азербайджана. Пока просматриваются лишь контуры, но они вырисовываются все яснее.

 В-пятых, любой новый кризис в российско-грузинских отношениях при определенных условиях может спровоцировать значительное охлаждение в отношениях России как с США и Европейским союзом, так и с НАТО.

 Таким образом, М. Саака-швили фактически выходит на тот же круг вопросов и проблем, которые возникли после его избрания президентом три года назад. Но выходит с весомым политическим опытом и с желанием политически отыграться на тех, кто прервал его президентское правление.

 А нам остается гадать – захочет и сможет ли «новый старый президент» хотя бы частично интегрировать существующую в стране оппозицию во власть? Или подведение итогов выльется в новые водометные струи на улицах Тбилиси и избиение демонстрантов?

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