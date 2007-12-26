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Силовики поддержат Г. Зюганова?

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Силовики поддержат Г. Зюганова?
Геннадий Зюганов

 ДВОЕ последних должны собрать по 2 млн. подписей, чтобы их фамилии включили в избирательный бюллетень. Пока эксперты не сомневаются лишь в способности М. Касьянова сделать это. А. Богданов же, скорее всего, не найдет денег даже на то, чтобы успеть «нарисовать» 2 млн. подписей до 16 января.
 В любом случае очевидно, что в бюллетене 2 марта мы увидим от 4 до 5 кандидатов. Все основные социологические организации уже провели опросы о том, как распределятся голоса между ними. Судя по данным социо­логов ФОМ и ВЦИОМ, Д. Медведев имеет поддержку 32–45% списочного состава российских избирателей. Остальные 4 кандидата вместе – 12–13% (в том числе Г. Зюганов и В. Жириновский – по 5–7% каждый). Это значит, что главная интрига следующих президентских выборов в том, наберет Д. Медведев 60% или 70%. Проще говоря, наберет он больше «партии В. Путина» или меньше.

 Пока ситуация выглядит таким образом, что результат Д. Медведева превысит процент «Единой России».

 Во-первых, «преемника» поддержала не только партия власти, но и вообще все партии, кроме тех пяти которые выдвинули своих кандидатов. Это КПРФ, ЛДПР, ДПР, СПС и «Яблоко». Причем СПС выдвинул Б. Немцова, который уже отказался от участия в выборах, а «Яблоко» заявило о под­держке В. Буковского. Но Центризбирком отказал ему в праве выдвигаться из-за того, что, вопреки закону, г-н Буков­ский не жил последние 10 лет в России. В сумме поддер­жавшие Д. Медведева 6 партий набрали на выборах 76,5% голосов.

 Во-вторых, даже те партии, которые выдвинули своих кандидатов, в период кампании будут заявлять о поддер­жке Д. Медведева. По нашей информации, откровенно расхваливать г-на Медведева будут В. Жириновский и А. Богданов. А «яблочники», Б. Немцов и М. Касьянов будут говорить, что г-н Медведев «лучший из всех возможных преемников». Лишь коммунисты будут в жесткой оппозиции к либералу Д. Медведеву, известному своей дружбой с Г. Грефом и Е. Гайдаром.

 В-третьих, губернаторы будут стараться обеспечить в своем регионе максимальный результат «будущего президента» (назначающего, кстати, всех губернаторов) не за страх, а «за совесть». Уже не надо будет стращать каждого главу региона отставкой в случае, если он «не обеспечит нужный процент». Каждый губернатор сам будет стремиться показать, как его регион единодушно присягает на верность будущему правителю.

 В-четвертых, конкуренты у Д. Медведева на редкость слабые. В. Жириновского многие рады увидеть в телевизоре, но совсем не многие хотели бы, чтобы свои шоу и представления он устраивал, находясь в президентском кресле. Г. Зюганов уже давно всем приелся. Даже сторонники будут голосовать за него скрепя сердце и в надежде на то, что он, наконец, уступит пост лидера партии более молодому и современному политику. Про остальных кандидатов и говорить не стоит. М. Касьянова простые россияне видели в последнее время лишь в роли «дачника-неудачника». А партия А. Богданова уже показала пределы своих возможностей: она получила на дум­с­ких выборах 0,13%.

 Все это делает триумф Д. Медведева 2 марта практически гарантированным. Между тем отнюдь не всех в окружении В. Путина радует такая перспектива. «Силовое» крыло, как известно, лоббировало в «преемники» Б. Грызлова или (как более компромиссную фигуру) В. Зубкова. Теперь же, когда преемником стал либерал и «антисиловик» Д. Медведев, они хотели бы, чтобы он получил как можно более низкий результат на выборах. Недовольно и политическое крыло Кремля, мечтавшее о преемнике С. Иванове. Да и В. Путин должен быть заинтересован в том, чтобы преемник набрал меньше, чем сам Владимир Владимирович.

 В связи с таким большим количеством не заинтересованных в триумфе г-на Медведева влиятельных лиц неудивительно, что против него начата целая кампания (пока, правда, лишь в Интернете). Приемы – старые как мир. Это намеки и на ­иудейство, и на связь с мировой закулисой…

 Эти и другие «пиар-атаки» на Д. Медведева могут принести некоторый эффект: увеличится процент голосов за Г. Зюганова (который уже превратился в единственного последовательного критика либерально-олигархического курса развития страны, а может стать еще и  «единственным русским кандидатом»). Тогда и г-н Медведев получит меньше 70%.

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