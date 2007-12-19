Нам нужны танки, самолеты и корабли

КОНЕЧНО, своим союзникам надо верить и доверять. Однако любой сколько-нибудь рацио­нально мыслящий человек прекрасно понимает, как мало стоит натовский зонтик, если мы сами выйдем в шторм голышом.

Германия, Испания, Франция, Италия и Нидерланды не в состоянии вкупе выставить несколько тысяч человек, чтобы направить их на полицейскую операцию в Афганистан или Ливан. И это несмотря на данные обещания и взятые обязательства на политическом уровне. На военном уровне просто не имеется таких подразделений, которые можно отправить за границу. Нет и военной техники – многие европейские государства в случае необходимости арендуют для воздушной транспортировки самолеты не у кого-то другого, а у России.

Также нельзя не учитывать, что повсеместно в Европе, в том числе и в армии, процветают пацифизм и политкорректность. Только что пришла новость из Швеции. Льву на гербе группы войск северных стран удалили пенис. Поскольку кучка женщин-военнослужащих посчитала его оскорбительным и пожаловалась в Европейский суд по правам человека. Можно представить, какую стойкость и эффективность продемонстрируют решительные бойцы группы войск, когда станут на реке Нарве против прошедших школу в Грозном истязателей, насильников и убийц.

Скандальный факт: несмотря на доктрину тотальной обороны, у нас в школах нет военного обучения. В сущности, у нас нет даже самого элементарного патриотического воспитания.

Скандально и то, что теоретически призыву в армию подлежат все парни соответствующего года рождения. Но государство призывает одну пятую или одну четвертую часть призывников. Неужели за 17 лет не построено достаточно казарм? Город Таллин за один год строит больше социальных квартир, чем государство бараков за десятилетку.

И конечно, скандально, что у Эстонии, по существу, нет тяжелого вооружения. Государства беднее нас имеют танки и самолеты, а мы не в состоянии? Можно спорить о том, должно ли быть у нас 30, 60 или 100 танков? Но ясно, что если у нашего врага они есть, то и мы не можем без них обойтись. Если мы серьезно говорим о своей обороне.

Приобретение нескольких десятков подержанных, но исправных танков обойдется нам в ту же сумму, что и один «сахарный» штраф. Кроме того, приобретается вооружение, как правило, в рассрочку, которую можно растянуть на длительное время.

Какой смысл тратить день­ги на школы и театры или жадно приобретать недвижимость, если никто не сможет (не хочет?) защитить его от захватчиков? На самом-то деле, что касается обороны Эстонии, вопрос не в том, надо ли приобретать танки, самолеты и корабли. У нас давно должен быть ответ на вопрос что, где и сколько.