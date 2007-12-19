Преемник заручился расположением США

ЗА НЕСКОЛЬКО дней до того как В. Путин сделал Д. Медведева преемником, у последнего прошли два важных визита. Сначала – встреча с послом США в России У. Бернсом. По мнению экспертов, Д. Медведев мог проинформировать посла США о сложившейся в России ситуации и обсудить поддержку Соединенными Штатами политики «либерального крыла» в правительстве РФ и Кремле.

Через несколько дней (5 декабря) Д. Медведев посетил Московский еврейский общинный центр, где отмечался второй день Хануки. Первый вице-премьер вместе с министром образования и науки России А. Фурсенко встретились с главным раввином России Б. Лазаром и его правой рукой А. Бородой. «Отрадно, что на прошедших выборах не звучали националистические и ксенофобские позиции. Но угрозы пропаганды национализма, антисемитизма и шовинизма остаются. Эти явления есть, и не надо закрывать на них глаза, наоборот – дело государства в том, чтобы четко и жестко с ними бороться», – заявил Д. Медведев.