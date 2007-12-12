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Он делает то, о чем говорит. За это они его и любят

№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Я ПРИЕХАЛ в Россию в начале 1990-х годов. Прожив здесь некоторое время, я как-то дал несколько банкнот старушке, просившей милостыню. Увидев деньги, она схватила меня за рукав, вынула из кармана красную пенсионную книжку и показала мне. Там была написана цифра, которой, как она сказала, в старые времена ей хватало на месяц. Оказалось, что я дал ей столько же – но в то время все эти рубли стоили примерно три доллара.

 Только представьте, что испытала она вместе с миллионами других людей в девяностые годы, когда страна в одночасье «переключилась» с коммунистического режима на режим рудиментарной рыночной демократии. Все сбережения и пенсии были уничтожены гиперинфляцией, правительст­во расписалось в неспособности выполнять свои обязательства.

 Русским говорили, что лишения скоро пройдут и все заживут гораздо лучше, чем раньше. Однако в 1998 г. после нескольких лет шоковой терапии экономика их страны снова оказалась в долгах; начался валютно-банковский кризис. Люди снова потеряли накопленное, снова оказались в самом низу лестницы социального неравенства. Люди спрашивали себя: «Если это и есть демократия, почему мы должны хотеть ее строить?»

 Поэтому вряд ли можно удивляться тому, что они поддержали Путина, пообещавшего прекратить эксцессы прошедших лет и снова принести в жизнь России стабильность и чувство собственного достоинства. То время стало поворотной точкой в истории российской нации – как с политической, так и с психологической точки зрения.

 Если выразить эту мысль простым языком, то русские поддержали своего президента потому, что он сделал одну вещь, которую политики делают нечасто: он выполнил то, что обещал. Нынешняя Россия стремительно возвращается в число крупных экономических держав; уже сегодня по объему экономики она десятая в мире.

 Еще недавно Москва представляла собой единственный в стране «пузырь» богатства. Теперь же – и, совершив недавно деловую поездку по десяти российским городам, я убедился в этом – экономический рост стал общенациональным явлением. В любом городе, куда бы я ни приезжал, горизонт был истыкан стрелами башенных кранов.

 На президентских выборах, до которых осталось всего три месяца, граждане России проголосуют кошельком, и президент, стабильно имеющий рейтинг выше 70%, будет вознагражден за повышение уровня экономической безопасности и общественного порядка. На прошлой неделе бывший советский лидер Михаил Горбачев также заявил, что Путин «вытащил Россию из хаоса» и что ему «обеспечено место в истории».

 Сегодня я слышу и чувст­вую, что в России так думают еще очень и очень многие. Поставьте себя на их место, а потом пройдите через то, что прошли они, – и вы поймете, почему они так любят президента Путина.

 Борис Йордан
(американский бизнесмен, инвестор, работает в России с 1992 года)

The Washington Post, США

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