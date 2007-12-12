Знакомые новые лица

– СЧИТАЮ принципиально важным для нашей страны сохранить на важнейшей должности исполнительной власти – должности Председателя Правительст­ва РФ – Владимира Владимировича Путина. Выражая готовность баллотироваться на должность Президента России, обращаюсь к нему с просьбой дать принципиальное согласие возглавить правительство России после избрания нового президента нашей страны, – заявил Д. Медведев.

Таким образом, на выборы 2 марта г-н Медведев пойдет не один, а в паре с Владимиром Владимировичем. Так в США идут на выборы вместе президент и вице-президент. Кстати, возглавить правительство РФ после 2008 г. В. Путину предложили еще на съезде «Единой России» 1 октября. Тогда он заявил, что «возглавить правительство – это вполне реалистичное предложение, но об этом еще рано думать, потому что для этого нужно как минимум два условия: 1. «Единая Россия» должна победить на выборах в Госдуму 2 декабря. 2. Президентом страны должен быть избран порядочный, дееспособный, эффективный, современный человек, с которым можно было бы работать в паре».

Как известно, первое условие В. Путина с успехом выполнено. Что касается второго, то шансы на победу г-на Медведева уже в первом туре достаточно велики. Даже лидер ЛДПР В. Жириновский, который будет сам участвовать в президентских выборах, уже поддержал «преемника». А в период предвыборной агитации г-н Жириновский будет усиленно ругать лишь коммунистов. СПС и «Яблоко», скорее всего, заявят, что хотя они и против «операции «преемник», но Д. Медведев – «лучший кандидат из всех возможных». Таким образом, в поддержку «преемника» выступают практически все 10 партий – участников выборов. Против – только действительно оппозиционная КПРФ, которая никоим образом не может поддержать либерала Д. Медведева, извест­ного своей дружбой с Г. Грефом и Е. Гайдаром.

Впрочем, позиции партий мало повлияют на результат выборов, который практически предрешен. «У власти остается политическая команда нынешнего президента Путина. Медведев руководил его первым штабом в избирательной кампании. Это означает, что члены этой команды так или иначе останутся в большой политике», – убежден политолог Глеб Павловский. «Право Путина выдвинуть преемника было подтверждено результатами «референдума», которым фактически стали думские выборы. Теперь российской нации нужно утвердить решение президента», – вторит ему политолог Виталий Иванов.

А член Общественной палаты Валерий Фадеев считает, что г-н Медведев – «молодой, энергичный, весьма либерально настроенный политик, позитивно воспринимающийся на Западе. Он – один из лидеров той части политической элиты, которая имеет позитивный, долгосрочный и либеральный план развития нашей страны».

Действительно, именно фигура Д. Медведева вызвала наиболее положительную реакцию на Западе: «С сегодняшнего дня ясно, кто будет наследником Владимира Путина. Думаю, очень многие должны вздохнуть с облегчением. На Западе тем более. Для Запада это самый приемлемый кандидат из всех, кого обсуждали», – выразил мнение своих западных коллег германский политолог Александр Рар.

Впрочем, данные отзывы не объясняют, почему В. Путин сделал выбор именно в пользу Д. Медведева. Да, конечно, Дмитрий Анатольевич еще в 1989 г. участвовал в избирательной кампании Анатолия Собчака, помощником которого по Ленсовету был вместе с В. Путиным. А потом еще пять лет работал юристом в Комитете по внешним связям мэрии Петербурга, возглавляемом уже самим Владимиром Владимировичем. Однако и В. Зубков, и многие другие представители путинского окружения работали с нынешним президентом в питерской мэрии, а С. Иванов – даже служил с ним в разведке.

Конечно, фигура Д. Медведева вызывает положительную реакцию Запада, а С. Иванова – отрицательную. Но и это отнюдь не главное, ведь В. Путин не раз заявлял, что не собирается обращать внимание на «пожелания из-за рубежа». Главная причина выбора президентом Д. Медведева, которая, как говорят, перевесила все остальные, заключается в том, что именно Дмитрий Анатольевич прочно удерживал первое место по популярности среди простых россиян по данным буквально всех социо­логов (см. таблицу). И если Д. Медведев занимал первое место по всем рейтингам, то С. Иванов по многим из них не дотягивал даже до второго. По данным фонда «Общественное мнение», Сергея Борисовича опережал, занимая второе место, лидер «Справедливой России» С. Миронов. По данным же социологической компании «Башкирова и партнеры», на втором месте находился лидер «Единой России» Б. Грызлов. При этом все опросы показывают, что Д. Медведеву, еще до того, как он стал официальным преемником В. Путина, симпатизировали 10–15% от числа всех россиян и 20–25% от числа тех, кто пойдет голосовать.

Рейтинги возможных преемников В. Путина,

в % от общего числа опрошенных



ФОМ

«Башкирова и партнеры»

ВЦИОМ Д. Медведев

8 9,3 17 С. Миронов

7 3,2 6 Б. Грызлов 3 9,2 4 С. Иванов 6 8,8 14 В. Зубков 4 6,6 7

Кроме простых россиян, Д. Медведев успешно находил общий язык и с большинством правительственных министров, полпредов и кремлевских чиновников. К числу его друзей относят бывших министров юстиции Ю. Чайку и П. Крашенинникова, министра связи Л. Реймана, министра транспорта И. Левитина, главу Роснаркоконтроля В. Черкесова, руководителя президентской охраны В. Золотова, главу Счетной палаты С. Степашина, вице-премьера А. Жукова, главу Сбербанка Г. Грефа (и его ставленницу – главу Минэкономразвития Э. Набиуллину), братьев Ковальчуков (Михаил – директор «Курчатовского института», Юрий – владелец банка «Россия» и один из руководителей грефовского «Центра стратегических разработок», а его сын Борис – глава правительственного Департамента по нацпроектам) и т. д.

Умеет Дмитрий Анатольевич находить общий язык даже с теми, с кем конфликтуют его друзья и соратники. Например, он сохраняет очень неплохие отношения с министром природных ресурсов Ю. Трутневым (с которым у газпромовцев были неоднократные трения из-за лицензий на месторождения) и с А. Кудриным (с которым Г. Греф поругался в начале 2006 г. из-за нежелания Минфина использовать деньги Стабфонда на развитие экономики).

Есть, как говорят, у Владимира Владимировича и еще один мотив выбора именно Дмитрия Анатольевича. Когда в феврале 2007 г. Д. Медведева не повысили до премьера (как ожидалось), а С. Иванова повысили до первого вице-, и произошла как бы «смена фамилии главного преемника», г‑н Медведев повел себя именно так, как хотелось г-ну Путину. Увидев, что его чуть ли не «списали из числа преемников», Медведев показал отсут­ствие «амбиций» и «претензий». То есть делом доказал, что в будущем продолжит нынешний курс и не обманет надежд В. Путина, даже когда будет с ним в чем-то не согласен.